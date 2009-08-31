به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی کابینه دهم بعد از ظهر امروز دوشنبه ، بهمن محمدیاری نماینده مردم تالش در مخالفت با مهدی غضنفری وزیر پیشنهادی بازرگانی به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی با بیان اینکه در برنامه ارائه شده وزیر پیشنهادی بازرگانی هیچ نگاه استراتژیک و کلانی به موضوع عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی WTO وجود ندارد، گفت: در برنامه وی ، به این موضوع به صورت ناقص و شعاری پرداخته شده است در حالی که امروز 98 درصد از مبادلات اقتصادی در چارچوب سازمان تجارت جهانی انجام می شود و ورود ایران به این سازمان می تواند یک تحول اساسی ایجاد کند.

محمدیاری گفت: در برنامه اعلامی غضنفری همچنین محاسبات لازم و کافی برای مقابله با بحران آتی بیکاری وجود ندارد و این برنامه نمی تواند مشکلات موجود کشور در حوزه بازرگانی را حل کند.

وی افزود: وارادات بی رویه یکی از مشکلات وزارت بازرگانی در دوره نهم بود که ابزار مهم کنترل واردات، بحث تعرفه ها است که در برنامه پیشنهادی وزیر بازرگانی به آن توجهی نشده است و ممکن است مشکلات بیشتری در آینده ایجاد شود.

نماینده مردم تالش اظهار داشت: وزارت بازرگانی بر واقعیات اقتصادی کشور اشراف ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش از عدم حضور "وزیر گیلانی" در کابینه انتقاد کرد و گفت: حضور وزیر گیلانی می توانست مدافعی برای تولیدات داخلی به خصوص برنج و چای باشد.

محمدیاری از وزیر پیشنهادی بازرگانی به دلیل بی توجهی به برنج و چای تولید داخل انتقاد کرد و گفت:هرسال حدود 700 هزار تن برنج مازاد بر نیاز وارد کشور می شود که باعث فلج شدن تولید داخلی می شود.