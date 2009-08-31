به گزارش خبرنگار مهر در ساری، ولی الله فرزانه عصر دوشنبه در جلسه پیگیری مصوبات سفر دولت به استان افزود: این مرکز در زمینی به مساحت هزار متر مربع از محل اعتبارات استان ساخته می شود که پس از ساخت توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تجهیز می شود.

وی با اشاره به اختصاص ۲۰ میلیارد ریال اعتبار یارانه تسهیلات طرحهای اشتغالزا تهیه سند اشتغال، آموزش کسب و کار، آموزش فنی و حرفه ای و طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی عنوان کرد: سند توسعه اشتغال برنامه پنجم توسعه در حال تدوین است.

به گفته وی شرح خدمات سند اشتغال استان مازندران مشاورین طرح در حال تهیه است.

معاون برنامه ریزی ادامه داد: در صورت پرداخت پنج میلیارد ریال توسط شرکت آب منطقه ای مازندران ۳۹ میلیارد باقیمانده سود جرائم تاخیر تسهیلات اعطایی به سد شهید رجایی ساری بخشوده می شود که تا کنون شرکت آب منطقه ای ۳۹۰ میلیون از آن را تامین شد.

وی بیان داشت: دستور العمل اعطای تسهیلات برای ساخت ۳۵۰ واحد مسکونی برای محرومان و معلولان از محل اعتبارات سفر دوم به مازندران ابلاغ می شود.