97 درصد جمعیت شهری گلستان از گاز طبیعی بهره مند هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی سنگدوینی عصر دوشنبه در حاشیه افتتاح طرحهای گازرسانی روستاهای کلاله افزود: تاکنون 23 شهر از 25 شهر استان با 97 درصد جمعیت شهری از نعمت گاز بهره مند بوده و در آینده نزدیک با گازدار شدن دو شهر مرزی اینچه برون و مراوه تپه، همه شهرهای استان از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.

وی اظهار داشت: همچنین در حال حاضر 57 در صد جمعیت روستایی استان از نعمت گاز بهره مند هستند که میانگین گازرسانی به روستاهای استان دو برابر کشور است.

وی به طرحهای افتتاح شده در روستاهای کلاله اشاره و اضافه کرد: گازرسانی یک روستا این شهرستان بهره بر داری و هشت روستا دیگر نیز کلنگ زنی شد.

به گفته سنگدوینی، برای اجرای این 9 طرح مبلغی در حدود سه میلیارد ریال هزینه در نظر گرفته شده است که با اجرای آن هزار نفر از اهالی منطقه از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان بیان داشت: با اجرای طرحهای هفته دولت سال جاری 40 هزار نفر از مزایای 52 طرح گازرسانی بهره مند شدند.