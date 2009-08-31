به گزارش خبرنگار مهر، موید حسینی صدر نماینده خوی و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که در موافقت با مهدی غضنفری گزینه پیشنهادی وزارت بازرگانی سخن می گفت اظهار داشت: آقای غضنفری به کار سیستماتیک اعتقاد دارد و می تواند در جهت پیشبرد اهداف این وزارتخانه و با اعمال کمترین تغییرات از نخبگان استفاده کند.

وی با اشاره به انتقاد مخالفان وزیر پیشنهادی بازرگانی درباره بحث تعرفه ها افزود: تعرفه یک تیغ دولبه است که باید در آن هم منافع تولید کننده و هم منافع مصرف کنندگان مد نظر باشند.

حسینی صدر تصریح کرد: با توجه به اینکه طی 4 سال گذشته شاهد خشکسالی بی سابقه در کشور و گرانی فزاینده در جهان بوده ایم وزارت بازرگانی را که گزینه پیشنهادی فعلی برای این وزارتخانه معاون وزارتخانه قبلی بوده را می توان یکی از موفق ترین وزارتخانه های دولت نهم خواند.

این نماینده مجلس با اشاره به توسعه و افزایش صادرات و مثبت شدن تراز بخش کشاورزی به معنای اینکه صادرات از واردات در این بخش در 4 سال گذشته بیشتر بوده است گفت: علیرغم تحریم ها علیه کشورمان ، وزارت بازرگانی در این زمینه موفقیت های خوبی بدست آورده است. همچنین در توسعه بازارهای مرزی و حل مشکلات مرزنشینان نیز برنامه های خوبی از سوی آقای غضنفری تنظیم شده است.

وی با بیان اینکه در دوره مدیریت غضنفری در معاونت وزارت بازرگانی برنامه راهبردی صادرات غیر نفتی با توجه به مزیت و ویژگی استانها ایجاد شده است خاطرنشان کرد: در این دوره در بسیاری از بخش های زیر نظر وی اهداف برنامه چهارم موفق شده و حتی از آن عبور کرده ایم. در برنامه های ارائه شده از سوی گزینه پیشنهادی وزارت بازرگانی هماهنگی خوبی با اسناد بالادستی از جمله برنامه 5 ساله توسعه و سند چشم انداز 20 ساله توسعه کشور وجود دارد.