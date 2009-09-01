رضا عبدالله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد مذاکره مسئولان این باشگاه با مربیانی از جمله جلالی، یاوری و پیوس گفت: در این رابطه ما با هیچ مربی خصوصا مربیانی که نامشان را مطرح کردید مذاکره نکرده ایم.

وی در مورد نشست خود با کللی فرد سرمربی تیم شاهین خاطرنشان کرد: در این نشست تنها به مرور علل شکست تیم و موفق نبودن بازیکنان در به ثمر رساندن گل صحبت کردیم و بخشی از مشکلات موجود را هم حل کردیم.

مدیرعامل باشگاه شاهین پارس جنوبی در مورد خبر استعفای کللی فرد در صورت ناکامی این تیم برابر ابومسلم تاکید کرد: استعفا دادن به خود مربی مربوط می شود اما ما از وی کاملا حمایت کرده ایم زیرا تیم ما خوب بازی می کند و تنها در نتیجه گیری موفق عمل نکرده است.

عبدالله زاده در پایان گفت: در بازی با استیل آذین مهاجرانی که در جایگاه ویژه در کنار من نشسته بود از عملکرد بازیکنان تیم شاهین تجلیل کرد و گفت جایگاه شما در قعر جدول نیست، ضمن اینکه استیلی هم در پایان بازی به این موضوع اشاره کرده بود که این مسائل نشان دهنده این است که تیم شاهین خوب بازی می کند اما نتوانسته نتایج لازم را کسب کند.