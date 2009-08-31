علیرضا دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: بیش از 50 هزار نفر از خانواده های نیازمند و ایتام سیستان و بلوچستان در ماه مبارک رمضان اطعام می شوند.

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد سیستان و بلوچستان افزود: از این تعداد 30 هزار نفر از اعضای خانوده های نیازمند و بقیه ایتام هستند که با همت حامیان و در قالب برنامه ای با عنوان سفره های آسمانی اطعام می شوند.

دهقان اعلام کرد: در حال حاضر 9 هزار و 700 حامی کمیته امداد در داخل و خارج از استان بیش از 13 هزار یتیم این نهاد را تحت پوشش دارند.