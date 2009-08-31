نهضت کاهش قیمت تمام شده کالا در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری عصر امروز در جلسه رای اعتماد در جمع نمایندگان مجلس و در تشریح برنامه های خود برای مدیریت وزارت بازرگانی در دولت دهم با بیان اینکه 4 برنامه عمده برای بازرگانی داخلی تدوین کرده ام، گفت: تعامل فعال با وزارت اقتصاد، مجلس و تدوین راهکارهای مناسب، نوین سازی نظام توزیع کالا، توسعه نظام جامع حمایت از مصرف کننده و کاهش قیمت تمام شده کالا از مهمترین این برنامه ها به شمار می رود.

وی با تاکید بر اینکه باید واردات کالا و تعرفه واردات مدیریت شود، تصریح کرد: یکی از مهمترین برنامه های پیشنهادی در این راستا تامین امنیت غذایی کشور بوده که این مهم در گروی افزایش تولیدات داخلی و محصولات کشاورزی و حمایت از آنها است.

غضنفری با تاکید بر اینکه یکی از برنامه های کلان من در وزارت بازرگانی ایجاد نهضت کاهش قیمت تمام شده کالا در بخش های تامین ، توزیع و تنظیم بازار است، اظهار داشت: در این رابطه نوین سازی نظام توزیع کالا نیز باید سامان دهی شود.

این مقام مسئول در تشریح مهمترین رئوس برنامه های خود دربخش بازرگانی خارجی توسعه صادرات کالا و خدمات با ارزش افزوده ، تنظیم روابط تجاری با سایر کشورها و حضور فیزیکی در بازارهای هدف را سه برنامه عمده خود عنوان کرد و افزود: در این رابطه توجه مناطق آزاد برای صادرات محصولات نیز حائز اهمیت است.

وی با اشاره به ضرورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، یادآور شد: همچنین آماده کردن محیط کسب و کار برای تولید داخل نیز از دیگر رئوس برنامه های من در وزارت بازرگانی است.

این مقام مسئول با اشاره به ضرورت توسعه زیر ساخت های در وزارت بازرگانی تاکید کرد : باید از واردات بی رویه کالا جلوگیری کرد و اتخاذ سیاست های حمایت از امنیت غذایی یکی از مواردی است که باید به آن توجه کرد.

غضنفری در پایان فت: با کاهش قیمت تمام شده کالا و با همکاری تعاونی ها و بخش خصوصی می توانیم به رشد و توسعه حوزه بازرگانی کشور کمک کنیم.