به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "سعد حریری" امروز با "میشل عون" در کاخ ریاست جمهوری در بعبدا در حضور "میشل سلیمان" رئیس جمهوری لبنان دیدار کرد.



حریری گفت : این نشست، آغاز راه است و دشواری هایی وجود دارد، اما گفتگوی جدی برای تشکیل دولت ادامه دارد.



میشل عون نیز در سخنانی کوتاهی پس از نشست یک ساعت و نیمه خود با حریری اظهار داشت : این نشست، برای ذوب شدن یخ روابط برگزار شد، ولی همچنان دشواریهای بزرگی وجود دارد.



رئیس جریان ملی آزاد و یکی از همپیمانان حزب الله در جریان هشتم مارس خاطر نشان کرد گفتگوها برای برطرف شدن موانع پیش روی تشکیل دولت ادامه دارد.



در پی پافشاری میشل عون بر دستیابی به دو پست کلیدی در دولت جدید لبنان و همچنین وزیر شدن جبران باسیل داماد خود، روابط رئیس جریان ملی آزاد و طیف حریری با تنش روبرو شد که حریری با رد این درخواستها، گفته است گروهها مطالباتشان را مطرح می کنند، اما وی و رئیس جمهوری، تصمیم گیرندگان نهایی درباره ترکیب دولت هستند.



عون در ادامه درخواست حریری را برای دیدار با حریری در منزلش در منطقه قریطم بیروت نپذیرفت که این امر سبب شد تا فرزند نخست وزیر فقید لبنان، برگزاری این دیدار در کاخ ریاست جمهوری را پیشنهاد دهد.



طرفین با آرام کردن فضاهای رسانه های، زمینه برگزاری نشست در حضور میشل سلیمان را فراهم کردند.

رایزنی ها برای تشکیل دولت در ابتدای ماه جاری میلادی سبب دستیابی به فرمولی برای توزیع سهمیه ها در دولت سی نفره شد که بر این اساس، 15 وزیر سهم اکثریت(به رهبری حریری)، 10 وزیر سهیم اقلیت(حزب الله و متحدان) و 5 وزیر به رئیس جمهوری اختصاص یافت.

اما با آغاز بررسی توزیع کرسی ها، روند رایزنی ها متوقف شد که برخی شخصیتها و مقامها، علت آن را به عوامل خارجی از جمله کند بودن روند آشتی میان عربستان و سوریه نسبت دادند.

خاطر نشان می شود سعد الدین الحریری رئیس فراکسیون پارلمانی المستقبل شنبه ششم تیر از سوی رئیس جمهوری لبنان مامور به تشکیل کابینه شد.