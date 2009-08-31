لرستان حادثه خیزترین استان کشور/ زلزله، سیل و خشکسالی به لرستان سر زد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، رضا آریایی عصر دو شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در محل استانداری لرستان اظهار داشت: در طول چهار سال گذشته انواع پدیده های طبیعی مانند سیل، زلزله، کولاک و خشکسالی خسارات فراوانی را به استان لرستان وارد کرده است.

وی در ادامه با تشریح خسارات وارد شده به لرستان در اثر سوانح و حوادث رخ داد، بیان داشت: در طول مدت زمان یاد شده رقمی بالغ بر هزار میلیارد تومان خسارت در بخشهای مختلف بر استان لرستان وارد شده است.

لرستان میزبان سه زلزله بزرگ در چهار سال

رئیس ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استانداری لرستان با اشاره به حوادث رخ داده در طول چهار سال گذشته در استان، خاطرنشان کرد: زلزله اردیبهشت ماه سال 84 در یکی از روستاهای بروجرد بیش از 38 کشته و زخمی در بر داشت و همچنین بیش از 30 میلیارد تومان خسارت به این شهرستان وارد کرد.

آریایی با اشاره به زلزله دیگر رخ داده در لرستان در سال 85، یادآور شد: همچنین در جریان زلزله فروردین ماه سال 85 نیز بیش از 63 نفر از مردم لرستان کشته شدند.

وی ادامه داد: زلزله رخ داده در سال 1385 شهرستان بروجرد منجر به وارد آمدن بیش از 555 میلیارد تومان خسارت به این شهرستان و توابع آن شد.

رئیس ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استانداری لرستان افزود: استان لرستان در طول چهار سال گذشته همچنین شاهد زلزله دیگری در شهرستان دورود در اسفند ماه سال 85 بود که این زلزله نیز 30 میلیارد تومان خسارت به این شهرستان وارد کرد.

سیل، خشکسالی، سرما و کولاک در رتبه های بعدی

آریایی با اشاره به موارد سیل رخ داده در استان عنوان کرد: حادثه سیلاب اتفاق افتاده در شهرستان پلدختر نیز 80 میلیارد تومان خسارت به این شهرستان وارد کرد.

وی به موارد دیگری از حوادث غیرمترقبه رخ داده در لرستان طی سالهای گذشته اشاره کرد و یادآور شد: وقوع سرما در دی ماه 86، وقوع کولاک و خشکسالی در فاصله سالهای 86 تا 88 نیز خسارات فراوانی را به این استان وارد کرده است.

رئیس ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استانداری لرستان ادامه داد: در طول چهار سال گذشته خسارت زیادی بر بخشهای مسکن شهری و روستایی، اراضی کشاورزی، باغات، دامها، واحدهای تولیدی و صنعتی و پروژه های عمرانی استان وارد شده است.

آریایی با اشاره به اعتبار پروژه های عمرانی در طول چهار سال گذشته گفت: معادل 123 میلیارد تومان اعتبار برای پروژه های عمرانی درطول چهار سال گذشته هزینه شده است.

وی ادامه داد: همچنین در طول چهار سال گذشته ده ها هزار واحد مسکونی غیرمقاوم را مقاوم سازی شد و صدها هزار پروژه عمرانی اولویت دار در مناطق زلزله خیز استان به مرحله اجرایی و عملیاتی رسیده است.

رئیس ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استانداری لرستان یادآور شد: در طول چهار سال گذشته بیش از 135 هزار واحد مسکونی روستایی و شهری در لرستان مقاوم سازی شده است.

آریایی ادامه داد: لرستان با نوسازی و مقاوم سازی 41 درصد کل واحدهای مسکونی روستایی رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است.