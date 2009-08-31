به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، "نبیل شعث" از مقامهای تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان هیچ طرحی را برای صلح از جانب آمریکا نخواهد پذیرفت مگر اینکه ساخت و سازها بدون استثنا در مناطق اشغالی متوقف شود.

شعث در جمع خبرنگاران در شهر رام الله اشغالی گفت آمریکا برای عملی کردن طرح صلح خود در خاورمیانه باید رژیم اسرائیل را وادار به توقف کامل شهرک سازی کند. به گفته این مقام فلسطینی، تصمیم کمیته مرکزی فتح این است که ساخت شهرکهای صهیونیست نشین در کرانه باختری و بیت المقدس به طور کامل و نه برای مدت زمانی محدود متوقف شود.

وی یاد آورد شد تنها توقف کامل و بدون استثنا ساخت و سازها و تعهد تل آویو برای به رسمیت شناختن یک کشور مستقل فلسطینی می تواند ابومازن را بر سر میز مذاکره با رژیم صهیونیستی بنشاند.

این در حالی است که "بنیامین نتانیاهو" در دیدار اخیر خود با "جرج میچل" فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه درباره امکان توقف شهرک سازی در مناطق اشغالی فلسطین برای یک بازه زمانی موقت در جهت اجرای خواسته اوباما برای آغاز مذاکرات سازش سخن گفته است.

منابع صهیونیستی از تصمیم تل آویو برای توقف موقت شهرک سازی با درنظر گرفتن استثنائاتی از جمله ادامه پروژه ساخت و ساز در بیت المقدس شرقی خبر می دهند که به بهانه رشد طبیعی جمعیت صهیونیستها در حال انجام است.