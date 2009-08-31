به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) از رژیم صهیونیستی خواسته است شماری از زندانیان امنیتی با تابعیت اردنی را در برابر آزادی "گلعاد شالیت" آزاد کند.

بر اساس این گزارش، "خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی حماس، آشکارا به خانواده اردنیهای زندانی در بند صهیونیستها قول داده است در مذاکرات مبادله شالیت درباره فرزندان آنها نیز تصمیم گیری شود.

این در حالی است که گزارشها از توقف مذاکرات درباره شالیت خبر می دهند. یک مقام حماس در این باره گفته است این جنبش با خواست رژیم صهیونیستی برای تبعید زندانیان فلسطینی در صورت آزادی آنان از سوی این رژیم مخالفت کرده است.

از سوی دیگر "اسامه المزینی" مذاکره کننده ارشد حماس در مبادله شالیت بر این باور است که توافق بر سر مبادله این نظامی اسرائیلی با اسرای فلسطینی در آینده نزدیک رخ نخواهد داد. وی در گفتگو با شبکه الجزیره گفته است هر زندانی آزاد شده فلسطینی باید حق بازگشت به خانه اش را داشته باشد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز امکان امضای قرارداد مبادله اسیران با جنبش حماس طی روزهای آتی را رد و اعلام کرده اخبار منتشر شده در رسانه ها مبنی بر قریب الوقوع بودن توافق بین طرفین واقعی نبوده و جار و جنجالی رسانه ای است.