مصدومیت روانخواه و صادقی/ علی کریمی در تمرین استقلال!

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین شاگردان صمد مرفاوی از ساعت 17:30 دقیقه امروز (جمعه) در ورزشگاه شهید دستگردی و در غیاب بازیکنان ملی پوش این تیم برگزار شد.

در حین این تمرین امیرحسین صادقی مدافع و امیدرضا روانخواه هافبک آبی پوشان در برخورد با هم تیمی های خود مصدوم شدند و از ادامه تمرین بازماندند.

استقلالی در طول تمرین امروز بارها به زمان برگزاری دیدار این تیم برابر سایپا (22:30) اعتراض داشتند. به همین خاطر قرار است تمرین روز شنبه آبی پوشان ساعت 21:30 دقیقه برگزار شود.

تداخل زمان تمرین استقلال با تیم فوتبال استیل آذین باعث شد علی کریمی به همراه علیرضا مرزبان دقایقی نظاره گر تمرین استقلال باشند. آنها زمانی که متوجه شدند زمین در اختیار استقلال است به سالن بدنسازی رفتند.

محمد محمدی و فریدون رضایی دو دروازه بان تیم فوتبال استقلال در غیاب وحید طالب لو تمرینات ویژه ای را زیر نظر بهزاد غلامپور برگزار کردند.

تمرین امروز استقلال به گرم کردن بدنها، کار با توپ ، تمرینات تاکتیکی و فوتبال درون تیمی اختصاص داشت.

تیم فوتبال استقلال در هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر روز دوشنبه در ورزشگاه آزاد تهران به مصاف سایپا کرج خواهد رفت.