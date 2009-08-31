تیم ملی فوتبال سه شنبه به ایران بازمی گردد

به گزارش خبرنگار مهر ، تیم ملی فوتبال کشورمان که ساعت 23:30 دقیقه امشب به وقت تهران در ورزشگاه ملی منامه به مصاف تیم ملی فوتبال بحرین خواهند رفت، پس از استراحتی چند ساعته ساعت 9 صبح فردا بحرین را به مقصد قطر ترک خواهند کرد.

کاروان تیم ملی پس ازتوقفی کوتاه در فرودگاه قطرحوالی ساعت 11 صبح عازم تهران می شوند و پس از پروازی 2 ساعته حوالی ساعت 14 فردا وارد فرودگاه امام خمینی (ره) تهران خواهند شد.

تیم ملی فوتبال کشورمان پس از دیدار با بحرین روز 14 شهریور نیز در دیداری تدارکاتی در شهر تاشکند به مصاف تیم ملی فوتبال ازبکستان خواهد رفت.