به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "معمر قذافی" در سخنان افتتاحیه نشست سران قاره آفریقا که با حضور سی رئیس دولت آغاز شد و به بررسی مناقشات و درگیریها در این قاره اختصاص دارد، رژیم صهیونیستی را به فتنه افکنی در قاهره سیاه متهم کرد و گفت : اسرائیل در پس تمام مشکلات این قاره قرار دارد.



قذافی در این نشست که ظهر امروز در شهر طرابلس آغاز شد، از کشورهای آفریقایی خواست سفارتخانه های اسرائیل را ببندند، زیرا به گفته وی، این سفارتخانه ها به بهانه حمایت از اقلیتها، برای فتنه افکنی فعالیت می کنند، در حالی که در حقیقت آنها، اطماع خود را در آفریقا دنبال می کنند.



وی گفت : اسرائیلی ها یک باند هستند و در پس هر مشکلی در آفریقا، قرار دارند.



خاطر نشان می شود قذافی در حالی رژیم اسرائیل را به فتنه افکنی در قاره آفریقا متهم می کند، که خود متهم به ربودن امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان در سی و یک سال پیش است در حالی که امام موسی صدر به دعوت رسمی قذافی به لیبی سفر کرده بود و گفته می شود توطئه ربودن وی، توطئه عربی، اسرائیلی و غربی است و قذافی مجری سیاستهای استکبار در این زمینه بوده است.

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