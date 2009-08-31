به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استاندارد چاپ اتریش، "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد با بیان اینکه روند مذاکارات سازش در خاورمیانه بسیار کند است، از توقف شهرک سازی توسط رژیم صهیونیستی به عنوان اصلی ترین شرط در پیشرفت این مذاکارات یاد کرد.

وی در گفتگو با خبرنگار استاندارد خاطرنشان کرد تل آویو در پاسخ به ابتکار دولت آمریکا برای ایجاد صلح در خاورمیانه باید فضای مناسبی برای آغاز و تداوم مذاکرات با فلسطینیها ایجاد کند.

بان کی مون با اشاره به این مطلب که استقبال فلسطینیها از پیشنهاد فرستاده اوباما به خاورمیانه امیدوار کننده است، یاد آور شد در موقعیت کنونی باید مذاکره مستمر بین دو طرف درگیر صورت گیرد.

به اعتقاد دبیرکل سازمان ملل متحد، اسرائیل می تواند با متوقف کردن روند شهرک سازی در مناطق اشغالی کرانه باختری و بیت المقدس و پایان دادن به محاصره نوار غزه نقش عمده ای در ایجاد جو مناسب برای مذاکره ایفا کند.

وی در ادامه از کشورهای عربی نیز خواست جدیت بیشتری برای گفتگو با مقامهای اسرائیلی نشان داده و با توجه به طرح صلح عربی و توافقات صورت گرفته درباره طرح صلح "نقشه راه" گامهای مثبتی را در این زمینه بردارند.