به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، با ادامه شمارش آرا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان فاصله "حامد کرزای" با دیگر رقبای انتخاباتی بیشتر می شود.

بنا بر اعلام کمیسیون انتخابات این کشور پس از شمارش 50 درصد آرا کرزای با اختلاف 13 درصد از "عبدالله عبدالله" پیشی گرفته است. با این حال با توجه به اینکه احتمال کسب اکثریت در ادامه شمارش آرا توسط کرزای ضعیف است، پیش بینی می شود انتخابات به دور دوم کشیده شود.

بر این اساس از مجموع 6 میلیون رای داده شده به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا کنون کرزای یک میلیون و 300 هزار و عبدالله نیز حدود یک میلیون رای را از آن خود کرده اند.

این در حالی است که طبق اعلام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاکنون دست کم 700 گزارش مبنی بر تقلب در انتخابات و تهدید رای دهندگان در جریان برگزاری این انتخابات در روز بیستم آگوست به این کمیسیون رسیده است.

در همین حال مقامهای افغانی از افزایش شمار شکایتها مبنی بر تقلب در انتخابات خبر داده اند که در این صورت به دلیل رسیدگی به شکایتها انتظار تاخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان وجود دارد.