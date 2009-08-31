به گزارش خبرگزاری مهر ، محمدی زاده در دولت نهم استانداری استان خراسان رضوی را بر عهده داشت و پیش از آن معاون احمدی نژاد در شهرداری تهران بود .



متن حکم رئیس جمهور برای سمت جدید وی به این شرح است : جناب آقای محمدجواد محمدی‌زاده ، نظر به تعهد، کاردانی و سوابق ارزشمند مدیریتی، جنابعالی را به عنوان «معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست» منصوب می‌نمایم.



حفاظت از محیط‌زیست یک وظیفه همگانی است که در عرصه‌های محلی، ملی و جهانی به ضرورتی تمام عیار تبدیل شده است.



فهم این ضرورت نشانه رشد و تعالی بشر در سیر تکاملی است،‌ همچنانکه افزایش کمی و کیفی شاخصه‌های تهدید محیط زندگی، نشانه بارز سوء تدبیر، جهالت و توسعه‌طلبی‌های ناعادلانه و از نتایج ضعف و ناتوانی نظام‌های مدیریتی است.



فلسفه نظام حفاظتی این است که با برنامه‌ریزی اصولی و شایسته ضمن بهره‌گیری هر چه بیشتر از منابع و امکانات، در فرآیند بقای منابع موجود، زایش طبیعت و استمرار در تولید منابع جدید، خدشه‌ای وارد نشود. این امری بدیهی و در عین حال بسیار مهم است، لکن تحقق آن منوط به تمشیت بایسته و مداقه کافی در امور است.



شکر نعمت‌های الهی به عنوان یک اصل و اثر تعیین‌کننده آن در افزایش نعمت به عنوان یک نتیجه مهم که در آموزه‌های دینی بر آن تأکید شده است، از مسیر بهره‌برداری اصولی و بهره‌وری حداکثری تحقق‌پذیر است. همچنانکه باید از کفران نعمت که بیش از هر چیزی در قدرناشناسی از ابعاد مختلف منابع و امکانات ظهور دارد، اجتناب کرد. از این رو لازم است در برنامه پیشرفت همه جانبه ملی در بخش‌های متنوع به ویژه در امور زیربنایی، موضوع اساسی حفاظت از محیط‌زیست را به مثابه اصلی خدشه‌ناپذیر و غیرقابل صرف نظر دانست و ملاک عمل همه دستگاه‌های مسئول قرار داد.



در عین حال سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌باید با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای علمی و روش‌های مدیریتی خلاق و همگرا بسترهای پیشرفت و توسعه هدایت شده و منطقی را در بخش‌های دولتی و خصوصی بیش از گذشته فراهم سازد.



در پایان با تأکید بر مسئولیت جهانی جمهوری اسلامی در برخورد فعال با مسائل مشترک و مهم جهانی و از جمله محیط‌زیست از همه دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط و از همه صاحبنظران، کارشناسان و اندیشمندان انتظار دارد در جهت تحقق اهداف مهم این حوزه مساعی لازم را به عمل آورند، توفیقات روزافزون جنابعالی را در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر(عج) از درگاه خداوند منان مسئلت می‌نماید.