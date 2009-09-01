جمعیت معلمان مسن رو به افزایش است/2500 معلم حق التدریس منتظر استخدام

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سیدعلی یزدیخواه شامگاه دوشنبه در نشست خبری اظهار داشت: در حال حاضر دو هزار و 500 معلم حق التدریس در سطح شهرستانهای استان تهران مشغول به فعالیت هستند که حدود 500 نفر از آنها مشمول شرکت در این طرح نمی شوند.

وی افزود: هم اکنون یک پنجم نیروهای این سازمان در سطح مدارس استان تهران غیر رسمی هستند که امید می رود با اجرای این طرح تعدادی از این معلمان رسمی شوند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در سطح شهرستانهای استان تهران جمعیت فرهنگیان با سابقه زیاد است و این جمعیت به سمت مسن شدن حرکت می کند.

یزدیخواه بیان داشت: در برنامه های ابلاغی به مدارس سعی شده که در پایه های سوم و چهارم ابتدایی از نیروهای آموزشی که در نهضت سوادآموزی، حق التدریسها، بازنشسته ها و نیروهای خرید خدمات آموزشی فعالیت می کنند، استفاده شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران عنوان کرد: چنانچه در سطح مدارس نیاز به معلم و مربی احساس شود، از معاون و مدیران نیز بهره گرفته می شود.

کاهش تعداد دانش آموزان استان تهران طی چهار سال گذشته

وی ادامه داد: طی چهار سال گذشته آمار دانش آموزی شهرستانهای استان تهران رو به کاهش بوده و طبق بررسی ها افزایشی مشاهده نشده، امسال نیز به دلیل عدم اتمام ثبت نام مدارس آمار دانش آموزان هنوز استخراج نشده است.

این مسئول یادآور شد: در مجموع سالانه 40 هزار دانش آموز از مجموع شهرستانهای استان تهران کاسته می شود.

یزدیخواه یادآور شد: سال گذشته 198 مدرسه دو شیفته استان تهران یک شیفته شدند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران با اشاره به تجمیع مدارس در این استان گفت: به طور کلی با تجمیع هر مدرسه 100 میلیون تومان در هزینه ها صرفه جویی می شود.

دانش آموزان استان تهران در 136 مدرسه نوساز درس می خوانند

وی اظهار داشت: برای سال تحصیلی جدید 136 مدرسه نوساز با هزار و 274 فضای کلاسی افتتاح و وارد مدار آموزشی می شود.

این مسئول در ادامه از اداره کردن 36 مدرسه به صورت هیئت امنایی و دریافت شهریه از دانش آموزان خبر داد و خاطرنشان کرد: در راستای اجرای طرح هیئت امنایی مدارس در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان به ترتیب 50، 100 و 150 هزار تومان از اولیای دانش آموزان برای هزینه فوق برنامه و ارائه تسهیلات مختلف دریافت می شود.

4700 فرهنگی استان تهران مهر امسال بازنشسته می شوند

یزدیخواه با اشاره به فعالیت 56 هزار فرهنگی در استان تهران یادآور شد: همزمان با فرا رسیدن مهرماه و بازگشایی مدارس در مجموع چهار هزار و 700 فرهنگی در سطح شهرستانهای این استان بازنشسته می شوند.

وی افزود: امسال با همکاری کارشناسی بهداشت سازمان و برپایی 61 پایگاه سنجش، 90 هزار دانش آموز سال اولی تست شدند.

این مسئول از افزوده شدن دو مدرسه شاهد و ایثارگر، دو پژوهش سرا و 17 دارالقرآن همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در این استان خبر داد.

تحصیل 62 هزار دانش آموز افغانی و عراقی در استان تهران

رئیس سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران از تحصیل 62 هزار و 500 دانش آموز عراقی و افغانی در سال تحصیلی گذشته در مدارس این استان خبر داد و گفت: تابستان امسال با کمک دانش آموزان دختر و پسر استان 330 مدرسه در راستای اجرای طرح هجرت 3 نوسازی و بازسازی شدند.

یزدیخواه اظهار داشت: در طول سال تحصیلی گذشته 23 هزار دانش آموز به اردوهای متمرکز و 980 هزار نفر به اردوهای یک و چند روزه رفتند.

وی از کمک شش میلیارد تومانی اولیا دانش آموزان به مدارس این استان به صورت مستقیم خبر داد و اعلام کرد: با کمک خیرین و اولیا دانش آموزان تعداد مدارس قلع و قمعی در این استان از 40 به 11 مدرسه کاهش یافته است.

هم اکنون در سطح شهرستانهای استان تهران شش هزار و 680 واحد آموزشی دولتی و غیردولتی وجود دارد که یک میلیون و 174 هزار و 838 نفر دانش آموز در این واحدها مشغول به تحصیل هستند.