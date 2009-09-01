با برگزاری مسابقه انتخابی در آستانه رقابتهای جهانی مخالفم

تورج ظفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کشتی گیران کشورمان در جام زیلوفسکی لهستان نتایج خوبی را بدست آوردند و این نتایج نوید دهنده کسب مدالهای رنگارنگ در رقابتهای جهانی است. البته امیدوارم کشتی گیران کشورمان در این رقابتها تنها دارای 70 تا 80 درصد آمادگی بوده و در این مسابقات به اوج آمادگی نرسیده باشند زیرا آنوقت در مسابقات قهرمانی جهان دچار مشکل می شوند.

وی تصریح کرد: طبق اصول تمرینی کشتی گیران باید در هنگام مسابقات به اوج آمادگی برسند تا بتوانند در شرایط ایده آل به مصاف رقبای خارجی خود بروند.

ظفری در مورد مسابقه انتخابی که صبح روز سه شنبه برگزار شد اظهار داشت: شخصا موافق برگزاری مسابقات انتخابی هستم ولی با این برگزاری مسابقه که در آستانه رقابتهای جهانی برگزار شده و با دوکیلوگرم ارفاق وزن برگزار می شود و باعث ایجاد استرس در کشتی گیران می شود موافق نیستم. اما در هر حال کادر فنی نیز باید در مورد نتایج تیم در رقابتهای جهانی پاسخگو باشد و بنابراین باید به تصمیم آنها احترام گذاشت.

وی ادامه داد: در رقابتهای انتخابی تیم ملی که چند ماه گذشته برگزار شد نباید هیچ کدام از کشتی گیران از جمله لشکری و معصومی معاف می شدند زیرا به این طریق نفرات جوان ما دچار بی انگیزگی شده و از طرفی انتصاب روند پشتوانه سازی را دچار مشکل می کند.

ظفری درپایان خاطرنشان کرد: برخلاف برخی نظرات معتقدم شرکت تمامی نفرات در رقابتهای انتخابی و انتخاب ملی پوشان از طریق مسابقه انتخابی می تواند به پشتوانه سازی در کشتی کمک کند و نفرات با انگیزه بسیار زیادی را به کشتی ایران معرفی کند.