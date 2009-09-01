علی فعله گری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با توجه به روند رو به رشد ورود مسافر به استان کردستان باید نسبت به تقویت و توجه بیشتر به زیرساختهای گردشگری در استان اهتمام جدی و برنامه ریزی مناسبی در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: موانع و مشکلت ساختاری در بحث گردشگری تقریبا در تمامی کشور به چشم می خورد که این مهم در استان کردستان نیز مشهود و باید برای ارائه خدمات هرچه بهتر به مسافران و همچنین در راستای معرفی جاذبه های دیدنی استان نسبت به پوشش این ضعفها و همچنین تقویت زیرساختهای لازم اقدام شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان یادآور شد: با توجه به اینکه در طول چهار سال اخیر روند رو به رشد ورود مسافر و گردشگر به استان کردستان آغاز شده اما زیرساختهای این کار همانند راه ها و اماکن اقامتی و رفاهی به خوبی آماده نیست.

فعله گری گفت: وضعیت راه های استان کردستان و سایر شیوه های حمل و نقل از جمله خط راه آهن و پروازهای فرودگاهی از مشکلاتی است که در استان وجود دارد و امیدواریم هر چه سریعتر و با تخصیص اعتبارات مناسب ترین ضعفها پوشش داده شود.

وی وجود جاذبه های طبیعی و آثار تاریخی در استان کردستان را یکی از شرایط ویژه این استان برای توسعه و پیشرفت اقتصادی ذکر کرد و یادآور شد: بحث گردشگری و توسعه امکانات مربوط به آن یک مسئله فرابخشی است و هر دستگاه و سازمانی در استان باید به نوبه خود در راستای پیشبرد برنامه های این مهم اقدام کند.

مدیرکل میرث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان یادآور شد: شهرداری ها باید در خصوص آماده کردن فضای شهر و همچنین زیباسازی محیط نهایت همکاری را داشته باشند، هر چند که از سال گذشته تا کنون شهرداران استان کردستان در این راستا حرکت و شاهد همکاری آنها بوده ایم.

فعله گری با اشاره به اقدامات صورت گرفته در استان در راستای تقویت زیرساختهای این بخش گفت: با همکاری بخش خصوصی اقدامات خوبی در جهت افزایش فضای اماکن رفاهی و اقامتی آغاز شده و امیدواریم که در راستای افزایش تسهیلات این مهم شاهد بهره برداری و افتتاح این پروژه ها در آینده ای نزدیک باشیم.