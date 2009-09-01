به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، فرمانده منطقه انتظامی شهرستان سراوان شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 19هزار لیتر سوخت قاچاق از قاچاقچیان سوخت در سراوان کشف شد.

سرهنگ غلامرضا جعفری گفت: این مقدار مواد سوختی قاچاق طی چند روز گذشته و در چندین عملیات کشف شده است.

وی افزود: در این رابطه 23 قاچاقچی سوخت دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

همچنین فرمانده انتظامی شهرستان چابهار نیز ادامه داد: یک تانکر حامل 32 هزار و 500 لیتر بنزین قاچاق در حوالی یکی از روستاهای این شهرستان توقیف شد.

سرهنگ عباس چالاکی افزود: ماموران این فرماندهی حین گشت زنی به این تانکر که مشغول تخلیه گازوئیل قاچاق از باک بود مشکوک و متوجه شدند که محموله بار این تانکر که 32 هزار و 500 لیتر بنزین بوده، فاقد پلمپ است.

وی اضافه کرد: خودروی مذکور توقیف و متهم تحویل مقامات قضایی شد.