10تا 60 میلیون ریال وام به مددجویان کمیته امداد گیلان پرداخت می شود

معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: این وامها از طریق بنگاههای زود بازده و به صورت جنسی و بازپرداخت پنج ساله است.

وی همچنین ازساماندهی طرح اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد استان خبر داد و اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح شناسایی مددجویان مستعد برای توانمند سازی وشناسایی قابلیتهای آنان، سرپرستان خانواده و فرزندان فارغ التحصیل و هدایت آنان به سوی خودکفایی و اشتغال است.

عباس پور ادامه داد: این طرح در سه مرحله مقدماتی، جمع آوری اطلاعات، مشاوره و مصاحبه شغلی و همچنین اجرای طرح خودکفایی و اشتغال زایی انجام می شود.

وی تصریح کرد: در مرحله نخست طرحها با شناسایی افراد مستعد وعلاقه مند به حرفه های مختلف در سازمان فنی وحرفه ای و یا از طریق آموزشگاههای آزاد، آموزش می بینند و هزینه آموزش مددجویان به عهده کمیته امداد است.

معاون کمیته امداد گیلان بیان داشت: بعد از آموزش سرمایه به صورت جنسی برای ایجاد اشتغال در اختیار مددجویان قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: ناظران و کارشناسان خبره که به صورت قراردادی و پاره وقت در خدمت سازمان هستند، هر دو ماه یکبار برای سرکشی و نظارت بر طرحهای ایجاد شده برنامه ریزی می کنند.

عباس پور با اشاره به برخی از طرحهای اجرا شده از محل اعتبارات بنگاههای کوچک اقتصادی و زودبازده زیرپوشش کمیته امداد گفت: کمیته امداد گیلان با اجرای طرحهای کارگاه خیاطی، پرورش زنبورعسل، تجهیز باغ کیوی کرکانرود و تالش، کارهای خدماتی، شیلات و پرورش ماهی و.....توانسته در راستای اشتغالزایی و خودکفایی گامهای موثری بردارد و حتی درامر صادرات نیز نقش ارزنده ای ایفا کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر 120هزارخانوار با جمعیتی افزون بر240 هزار نفر مددجوی زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی استان گیلان است.