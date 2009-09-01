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۱۰ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۰۹

تولید انیمیشن 50 قسمتی با موضوع ایثار و شهادت

مدیر عامل موسسه فرهنگی‌ هنری شاهد از تولید مجموعه انیمیشن 50 قسمتی با موضوع ایثار و شهادت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر دهقانی پوده به پایگاه اطلاع‌رسانی ایثار گفت: این مجموعه 50 قسمتی در حال حاضر در مرحله شخصیت‌سازی است و بر اساس شعرهای سروده شده تولید خواهد شد. این انیمیشن‌ها مفاهیم ایثار، شهادت و دفاع مقدس را به صورت موزیکال به گروه سنی کودک و نوجوان منتقل می‌کند.

دهقانی تصریح کرد: زمان هر قسمت از این مجموعه حداکثر سه دقیقه است و طبق پیش‌بینی‌ها کل مجموعه تا آخر سال آماده خواهد شد. این مجموعه انیمیشن به گارگردانی محمد آرمین، نویسندگی مهری ماهوتی و تهیه‌کنندگی موسسه فرهنگی‌ هنری شاهد در حال تولید است.

کد مطلب 939654

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