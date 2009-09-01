هدف دستجردی ایجاد عدالت درسلامت است/ ارادت ستودنی به روحانیت و مرجعیت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علیرضا مرندی در جلسه علنی روز سه شنبه در بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در موافقت با تصدی وزارت بهداشت از سوی مرضیه وحید دستجردی اظهار داشت: به اعتقاد بنده دستجردی نیازی به معرفی ندارد. شناخت بنده از او به سال 59 برمی گردد. ایشان دانشجوی پزشکی بودند چون تیزهوش بودند از سن 16 سالگی وارد دانشکده پزشکی شدند.

وی افزود: تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ادغام آن که نعمت بزرگی بود در شاخه پزشکی که ایشان حضور داشتند طراحی شد و در مجلس به تصویب رسید. و کلیه دانشکده های پزشکی با وزارت ادغام شدند تا کمبود شدید پزشک ما را حل کرد. با این ادغام شاخص های پزشکی کشور به شدت بهبود بخشید و با تشکیل وزارت بهداشت این ادغام همواره مورد تایید بهداشت جهانی بوده است.

وی با بیان اینکه دستجردی از زمانی که دانشجو بود در بحث های سلامت بود، گفت: خانم دستجردی فردی است بسیار متدین و ولایت مدار و صاحب بلوغ فکری و اجتماعی. مرحوم سیف الله وحید دستجردی را همه می شناسیم ایشان 17 سال رئیس جمعیت هلال احمر بود و همه ما این مرد بزرگوار و فداکار انقلاب را می شناسیم. خانم دستجردی تمام ویژگی های آن مرد بزرگ و اعتقادات قوی ارزشی و مذهبی آن مرحوم را داراست.

وی به ارادت مثال زدنی دستجردی به روحانیت و همچنین حوزه و مرجعیت اشاره و آن را ستودنی دانست و گفت: این چیزی است که مورد نیاز این روزهاست.

مرندی به پاره ای از مسئولیت دستجردی در حال و سال های قبل اشاره کرد و گفت: تنوع کاری در زمینه فعالیت های ایشان از دانشجویی تا کنون در زمینه های بهداشت، درمان، آموزشی، پژوهشی و سطح بین المللی سلامت ایشان را جامع الاطراف کرده است. ایشان در زمینه های مختلف علمی، مذهبی، فرهنگی و اجرایی فعالیت داشته و نمونه ای از نقش ارزشمند بانوان پس از انقلاب اسلامی است که به برکت محیط امن اسلامی پس از پیروزی و به دنبال رهنمودهای بنیان گذار انقلاب اسلامی و رهبری پیشرفت نمودند.

وزیر بهداشت دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در ادامه به تاکیدات بنیان گذار جمهوری اسلامی نسبت به حضور زنان در عرصه های فرهنگی، اقتصادی و حتی نظامی اشاره و خاطرنشان کرد: افزایش نقش فعال و سازنده زنان می تواند مکمل نقش مردان باشد.

مرندی گفت: هدف اصلی و متعالی دستجردی عدالت در سلامت است. او می خواهد سهم پرداخت بیماران را که حدود 65 درصد است به 30 درصد برساند واطلاعات و آمار کشور در زمینه سلامت را سامان ببخشد. همچنین در نظر دارد نیل به اهداف توسعه را تحقق بخشد.

مرندی تاکید کرد: تردیدی ندارم با یاری خداوند در تحقق اهداف موفق خواهد بود.