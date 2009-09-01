فرهاد توحیدی درباره نمایش آثار برگزیده 12 دوره جشن بزرگ سینمای ایران در روزهای 23 و 24 شهریورماه به خبرنگار مهر گفت: این آثار برگزیده در پردیسهای سینمایی، سینما سپیده و سالنهای برگزیده شهرهای شیراز، اصفهان، مشهد، اهواز، تبریز و رشت به نمایش درمیآید و همراه با آنها فیلمهای مستند نیز اکران میشود.
وی در ادامه افزود: در هر سانس نمایش فیلمهای بلند یک مستند 20 دقیقهای به نمایش گذاشته میشود که این آثار نیز از فیلمهای برگزیده جشن خانه سینما یا آثار مطرح سینمای مستند هستند که جوایز متعددی دریافت کردهاند. کوشش میکنیم در هر نمایش فیلم از حضور دو نفر از عوامل استفاده کنیم.
توحیدی ادامه داد: نمایش آثار رایگان است و در دو نوبت 20 و 22 انجام میشود. اگر توافق حاصل شود ممکن است اکران آثار مثل طرح ویژه اکران رمضان تا دو بامداد ادامه یابد. البته برخی فیلمها نیاز به بازبینی کپی برای اکران داشتند. ما قصد داریم آثار را با بهترین کیفیت به نمایش بگذاریم. اگر هم کپی فیلمی مشکل داشته باشد، آن را از برنامه حذف میکنیم.
وی تاکید کرد: این هدیه خانه سینما و هنرمندان به مردم و از برنامههای سیزدهمین جشن بزرگ سینمای ایران است. امیدوارم در طول سال نیز بتوانیم طرحهای مشابه برای مردم اجرا کنیم. امسال جشن سینمای ایران روز 27 شهریورماه در یکی از هتلهای تهران برگزار میشود.
دبیر سیزدهمین جشن خانه سینما درباره برنامه این مراسم گفت: در این مراسم چهار بزرگداشت برگزار و سه تندیس خانه سینما به سه شخصیت هنری (کارگردان، بازیگر و یک چهره فنی) اهدا میشود. جایزه سیفالله داد یکی دیگر از جوایز است که از امسال بنیانگذاری شده و به شخصیتی اهدا میشود که در هر مقام و منصبی به سینما خدمت کرده است.
توحیدی در پایان گفت: پوستر سیزدهمین دوره جشن خانه سینما را نیما توحیدی طراحی کرده است و مراسم جشن بزرگ سینمای ایران همراه با ضیافت افطار برپا میشود. جدا از برنامه بزرگداشت، برخی هنرمندان سخنرانی میکنند و گزارشی از روند برگزاری جشن نیز قرائت میشود.
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