"شرح افکار و آثار برگزیده دکارت" منتشر شد

دکتر محمد بقایی (ماکان) با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : این کتاب در 158 صفحه در روزهای اخیر از سوی انتشارات اقبال روانه بازار کتاب شده است.

وی افزود : دلی که از محققان شناخته شده آمریکایی در حوزه فلسفه است به طور اختصاصی آثار کلاسیک فلسفی را مورد نقد و بررسی قرار داده که مجموعه آثار دکارت از آن جمله است .

مترجم این کتاب تصریح کرد: در این کتاب روش فلسفی دکارت ، تأملات در فلسفه اولی ، گفتار در روش ، اصول فلسفه با نگاهی تازه مورد بررسی قرار گرفته اند.

بقایی یادآور شد: مؤلف در پایان کتاب آراء و اندیشه های برجسته دکارت را که در حوزه دکارت شناسی مطرح است در قالب پرسش و پاسخ مطرح کرده است .