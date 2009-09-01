کسری 1.8 میلیاردلیتری ذخایر گازوئیل/شرکت نفت: پول برای واردات نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر موجودی گازوئیل کشور در مخازن ذخیره سازی نیروگاه ها و انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 3 میلیارد و 670 میلیون لیتر است، این در حالی است که امکان افزایش این موجودی تا سقف 5 میلیارد و 700 میلیون لیتر وجود دارد.

در این رابطه اواخر تیر ماه امسال سید نورالدین شهنازی زاده مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در گفتگو با مهر آغاز واردات گازوئیل تا مرداد ماه امسال خبر داده و گفته بود: برای تکمیل موجودی مخازن گازوئیل نیروگاه ها و انبارهای شرکت نفت تا پیش از فرا رسیدن زمستان باید از محل واردات کسری آنها جبران شود.

اما با توجه به اینکه بر اساس قانون بودجه ردیفی برای تامین مالی واردات گازوئیل مشخص نشده است، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در شرایط فعلی بودجه ای برای واردات این فرآورده استراتژیک نفتی ندارد.

این در حالی است که پس از پشت سر گذاشتن زمستان ملایم در سال گذشته موجودی گازوئیل مخازن نیروگاه ها و انبارهای شرکت نفت تقریبا دست نخورده باقی ماند و پس از ممنوعیت واردات گازوئیل در سالجاری، مسئولان شرکت نفت برای تامین سوخت مورد نیاز از ابتدای امسال اقدام به برداشت از مخازن کشور کرده اند.

در این رابطه باید برای جبران کسری تولید داخل و افزایش موجودی ذخایر از ابتدای سال جاری به طور متوسط روزانه بیش از 10 میلیون لیتر گازوئیل وارد کشور می شد.

تحویل 110 میلیون لیتر گازوئیل به نیروگاه ها در زمستان

به گزارش مهر، بر اساس برآوردهای صورت گرفته در فصل زمستان امسال باید روزانه حدود 30 میلیون متر مکعب گاز تحویل نیروگاه ها شود و مابقی نیازهای انرژی این بخش از محل توزیع فرآورده های نفتی و به ویژه گازوئیل تامین شود.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی برای تامین این میزان گازوئیل مورد نیاز نیروگاه ها در فصل سرد سال تنها تا آبان ماه امسال برای واردات فرصت خواهد داشت، زیرا در 4 ماه پایانی سال با توجه به افزایش انتقال فرآورده های نفتی از طریق نفتکشهای جاده پیما امکان انتقال سوخت وارداتی از اسکله های بندرعباس به سایر نقاط از ریسک بالایی برخوردار است.

از سوی دیگر، بر اساس رویه سالهای گذشته برای تکمیل مخازن سوخت نیروگاه ها ابتدا باید مخازن نیروگاه های دور افتاده تکمیل شود که این موضوع وقت گیر است به طوریکه انتقال گازوئیل بندرعباس به مناطق شمال، شمال شرق و شمال غرب کشور حداقل به 15 تا 20 روز زمان نیاز دارد.

همچنین با گذشت زمان ممکن است محدودیتهای بین المللی برای تحریم گازوئیل و بنزین به داخل کشور ایجاد شود که به نظر می رسد این موضوع تامین پایگاه سوخت مورد نیاز نیروگاه ها و تولید برق کشور در فصل زمستان امسال را تحت تاثیر قرار دهد.

گفتنی است، حتی در صورتی که اعتبار مورد نیاز واردات گازوئیل از سوی شرکت نفت تامین شود اما از نظر قانونی ابتدا مجوزهای لازم از سوی نمایندگان مجلس به دولت داده شود که با توجه به سناریوی واردات بنزین در سالجاری اخذ مجوز توسط دولت به رایزنی های زیادی نیاز خواهد داشت.