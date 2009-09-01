198 کیلوگرم مواد مخدر در گیلان کشف شد

سرهنگ محمود تقی ‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه در خصوص دو باند مواد مخدر منهدم شده است، افزود: پلیس مبارزه با موادمخدر استان با سه ماه کار اطلاعاتی موفق به شناسایی و دستگیری دو باند مواد مخدر در گیلان شده است.

وی با اشاره به سرکرده باندی که قصد انتقال مواد مخدر از استانهای شرقی و جنوب شرقی به استان را داشت، سابقه دار بوده است، اظهار داشت: این فرد به صورت ماهرانه مقدار 48 کیلوگرم تریاک و 50 کیلوگرم حشیش وارد استان کرد و زمانی که قصد معامله مواد مخدر را داشت اکیپ عملیاتی آنان را در محاصره خود قرارداد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گیلان خاطرنشان کرد: پلیس در این عملیات چهار نفر از اعضای باند را دستگیر و سه دستگاه خودروی آنان را توقیف و مواد مخدر که به طرز ماهرانه ‌ای در داخل اثاثیه همراه مسافر جاسازی شده بود را کشف کرد.

وی درباره فعالیتهای باند دوم نیز اظهار داشت: سرکرده این باند نیز از قاچاقچیان معروف مواد مخدر بود که با همکاری سه نفر مبادرت به ورود مواد مخدر و توزیع آن در استان می ‌کرد.

تقی‌ آبادی در ادامه نقش گزارشهای مردمی در اجرای عملیاتهای پلیسی برای کشف و دستگیری این دو باند مواد مخدر را مهم و تاثیرگذار دانست و گفت: پلیس گیلان در پی گزارشهای مردمی مبنی بر انتقال مواد مخدر در حوالی امامزاده هاشم، رشت و جاده های فرعی چند اکیپ پلیس را مستقر کرد.

وی بیان داشت: پلیس با خودروهای مبدل توانست خودروی حامل مواد مخدر که در پوشش خانواده بود را شناسایی و توقیف کرد.

رئیس پلیس موادمخدر گیلان گفت: پلیس با رعایت موازین شرعی خانواده را در محاصره خود قرار داد و توانست با بازرسی از این خودرو 100 کیلوگرم مواد مخدر که در قسمت عقب صندلی جا سازی شده بود را کشف کند.

وی همچنین با اعلام اینکه در این عملیات نیز چهار نفر از اعضای باند مواد مخدر دستگیر و سه دستگاه خودروسواری متوقف شده است، یادآور شد: پلیس مبارزه با مواد مخدر استان آمادگی کامل اخذ گزارشهای مردمی برای مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر را دارد.