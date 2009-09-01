آمریکا برای پیروزی بر طالبان نیازمند تغییر استراتژی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، ژنرال "استنلی مک کریستال" روز دوشنبه موقعیت افغانستان را بغرنج توصیف کرد.

وی در ادامه افزود: موقعیت بغرنج جنگ افغانستان دلیل بر عدم پیروزی در این جنگ نیست و می توانیم به پیروزی دست یابیم.

فرمانده نظامیان آمریکایی در افغانستان خواستار افزایش شمار نیروهای امنیتی و ارتش افغانستان شده است.

در حال حاضر 62 هزار سرباز آمریکایی در افغانستان مستقر هستند و قرار است تا پایان سال جاری شش هزار نفر دیگر بر این تعداد افزوده شود.

گفتنی است که ژنرال "استنلی مک کریستال" فرمانده نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان از کشته شدن حدود سه هزار و 900 نیروی طالبان در سال گذشته به دست آمریکاییها خبر داده است. در عین حال منابع افغانی خبر داده اند درگیریهای سال جاری آمریکاییها با طالبان تا کنون سبب کشته شدن دوهزار و 310 نفر از نیروهای شورشی شده است.