قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل به مهر خبر داد: آخرین وضعیت حضور متخصصان ایرانی خارج کشور در داخل/ جذب 30 نفر

ارسلان قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دعوت از ایرانیان متخصص خارج از کشور در قالب طرح سبز برای حضور ایرانیان خارج از کشور در داخل کشور در سالهای اخیر با جدیت دنبال شده و به صورت مقطعی و تمام وقت از آنها برای همکاری با دانشگاههای داخل کشور دعوت به عمل آمده است.

وی اظهار داشت: برخی از این افراد ظرف چهار سال اخیر در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور جذب شدند که تعداد آنها در حدود 30 نفر است. دسته دیگر به صورت پاره وقت جذب شدند و تنها برای منظور برگزاری کارگاههای آموزشی و تحقیقاتی، سمینارهای علمی و دوره دکتری با دانشگاههای داخل کشور همکاری کرده اند.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل گفت: از کشورهای مختلفی به ایران سفر کرده اند اما بیشترین تعداد افرادی که در قالب طرح سبز با دانشگاهها مشارکت داشته اند از کشور آمریکا بوده است.

وی اظهار داشت: منعی برای همکاری علمی با تمام نقاط دنیا به جز رژیم اشغالگر قدس وجود ندارد.

قربانی با اشاره به سفر اعضای آکادمی علوم آمریکا به ایران و همچنین دعوت دانشگاه صنعتی شریف از روسای برخی دانشگاهها برای بازدید از دانشگاهها ایران به مهر گفت: این روند در سایر دانشگاهها نیز ادامه خواهد داشت و برنامه ریزی جدی باید صورت گیرد که بازدیدهایی از دانشگاههای داخل کشور انجام شود.

رئیس مرکز همکاریهای علمی و بین المللی وزارت علوم گفت: تبادل استاد و دانشجو و انجام پروژه های مشترک در دولت جدید در وزارت علوم با جدیت دنبال می شود.

