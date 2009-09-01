۱۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۴۹

کاراته قهرمانی جهان - مراکش

ترکیب تیم کاراته امید ایران مشخص شد

کادر فنی تیم کاراته امید با برگزاری رقابتهای انتخابی ترکیب این تیم برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان را معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کاراته انتخابی تیم امید طی دو روز گذشته به صورت دوره ای با حضور 6 کاراته کا  حاضر در اردوی تیم ملی در سالن شهید کبکانیان برگزار و در نهایت چهره  سه کاراته کای اعزامی به رقابتهای قهرمانی جهان مشخص شد. 

رقابتهای کاراته قهرمانی امیدهای جهان در سه وزن برگزار خواهد شد که مرتضی شفاهی در وزن 68- کیلوگرم، ابراهیم حسن بیگی در وزن 78- کیلوگرم و سامان حیدری در وزن 78+ کیلوگرم با مربیگری رشیدی نژاد در این دوره از مسابقات حضور پیدا خواهند کرد.

رقابتهای کاراته قهرمانی جوانان و امید جهان آبان ماه سالجاری در مراکش برگزار خواهد شد.

