ترکیب تیم کاراته امید ایران مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کاراته انتخابی تیم امید طی دو روز گذشته به صورت دوره ای با حضور 6 کاراته کا حاضر در اردوی تیم ملی در سالن شهید کبکانیان برگزار و در نهایت چهره سه کاراته کای اعزامی به رقابتهای قهرمانی جهان مشخص شد.

رقابتهای کاراته قهرمانی امیدهای جهان در سه وزن برگزار خواهد شد که مرتضی شفاهی در وزن 68- کیلوگرم، ابراهیم حسن بیگی در وزن 78- کیلوگرم و سامان حیدری در وزن 78+ کیلوگرم با مربیگری رشیدی نژاد در این دوره از مسابقات حضور پیدا خواهند کرد.

رقابتهای کاراته قهرمانی جوانان و امید جهان آبان ماه سالجاری در مراکش برگزار خواهد شد.