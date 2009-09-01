سه پروژه راه و ترابری در قوچان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قوچان، غلامرضا نعیمی مجد صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در هفته دولت امسال دو پروژه راه روستایی و یک پروژه راهداری افتتاح شد.

رئیس اداره راه و ترابری قوچان با بیان اینکه احداث و آسفالت راه روستایی جعفر آباد به طول دو کیلومتر اولین پروژه افتتاح شده در هفته دولت بود، افزود: همچنین عملیات احداث و آسفالت راه سه کیلومتری روستای اینچه ها نیز با هزینه دو میلیارد و 500 میلیون ریال در این هفته به پایان رسید و مورد بهره برداری قرار گرفت.

نعیمی مجد عنوان کرد: با احداث و افتتاح این دو پروژه راه روستایی بیش از 500 خانوار این دو روستا و روستاهای همجوار از راه مناسب برخوردار شدند.

وی افزود: در راستای افزایش ایمنی جاده های حوزه استحفاظی شهرستان، یک تابلو بالاسری در ورودی استان (محور قوچان - فاروج) نصب شده و عملیات اجرای این طرح در هفته دولت به پایان رسیده است.

وی ادامه داد: این تابلو 6.5 متر از سطح جاده ارتفاع دارد و دارای عرض 20 متر است.

رئیس اداره راه و ترابری قوچان عنوان کرد: برای نصب این تابلو نیز بیش از 320 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

