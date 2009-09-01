به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "نیکلا سارکوزی" در این مورد اعلام کرد : در طول ماه سپتامبر باید همچنان این ابتکار را ادامه دهیم تا ببینیم که آیا ایران مایل به همکاری هست یا نه.

رئیس جمهور فرانسه در ادامه تاکید کرد : اگر پاسخ ایران منفی باشد آنگاه فراسنه و آلمان به صورت متحد خواهان اعمال تحریمهای بیشتر و سخت تر علیه تهران خواهند شد.

به گفته سارکوزی، اجماع جهانی برای اعمال تحریمهای جدید علیه ایران بسیار مهم خواهد بود.

این سخنان در حالی ایراد می شود که نمایندگان پنج عضو دائم شورای امینت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان در قالب گروه 1+5 فردا چهارشنبه در فرانکفورت گردهم می آیند تا درباره آخرین تحولات موضوع هسته ای ایران رایزنی کرده و گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت صلح آمیز هسته ای تهران را مورد بررسی قرار دهند.