90 درصد تخم مرغهای موجود در لرستان وارداتی است

سیدرضا دهناد در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: متاسفانه با وجود ظرفیتهای مطلوب و مناسب موجود در لرستان در حال حاضر بیش از 90 درصد تخم مرغ این استان از استانهای دیگر وارد می شود.

وی با اشاره به تامین تخم مرغ مورد نیاز لرستان از سایر استانهای کشور، یادآورشد: عمده ترین میزان واردات تخم مرغ به استان لرستان از استانهایی مانند قم، قزوین، تهران و شهرستان ورامین صورت می گیرد.

معاون برنامه ریزی و پشتیبانی استانداری لرستان ادامه داد: سالانه در لرستان حدود 18 هزار و 800 تن تخم مرغ نیاز است که از این میزان تنها 800 تن آن در داخل استان تولید می شود.

دهناد با اشاره به قابلیتها و ظرفیتهای لرستان در زمینه مرغ و تخم مرغ، خاطرنشان کرد: متاسفانه در این زمینه از قابلیتهای موجود در استان استفاده نشده است.

وی با بیان اینکه آسیب پذیری استان لرستان در بخش مرغ و تخم مرغ بسیار بالا است، عنوان کرد: با توجه به این امر باید طرح های اشتغالزا در لرستان بر اساس اولویتها و نیاز استان پرداخت شود.

معاون برنامه ریزی و پشتیبانی استانداری لرستان ابراز امیدواری کرد با بهره برداری از طرحهای در دست اجرا در این بخش استان لرستان در یک سال آینده به خود کفایی در زمینه مرغ و تخم مرغ برسد.

تنها 5 تا 10 درصد تخم مرغ لرستان در استان تولید می شود

این در حالی است که پیش از این نیز مدیر کل دفتر امور اقتصادی استانداری لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرده بود که در حال حاضر تنها 5 تا 10 درصد تخم مرغ لرستان در داخل استان تولید می شود.

محمدرضا ملکی راد تصریح کرد: هم اکنون تنها 5 تا 10 درصد تخم مرغ مورد نیاز استان در خود لرستان تامین می شود و در این بخش باید چاره اندیشی جدی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه در بحث تخم مرغ در لرستان مشکل داریم، خاطر نشان کرد: باید سرمایه گذاران به سمت سرمایه گذاری در این بخش تشویق شوند.

مدیر کل دفتر امور اقتصادی استانداری لرستان در ادامه با بیان اینکه مدیریت استان توجه ویژه ای به تولیدات بخش دام و طیور دارد، یادآور شد: در حال حاضر در بحث تامین گوشت قرمز هیچ گونه مشکلی در استان نداریم و بخشی از تولید لرستان در این بخش به خارج از استان صادر می شود.

ملکی راد با بیان اینکه استان لرستان در زمینه تولید گوشت سفید و مرغ نیز خودکفا شده است، افزود: علیرغم این موضوع 20 درصد نیاز مرغ لرستان از استانهای دیگر تامین می شود.

به نظر می رسد با توجه به مشکلات موجود در زمینه تامین مرغ و تخم مرغ در استان لرستان باید تدابیر جدی در این راستا صورت گیرد.

پیش از این معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان از ایجاد ظرفیتی معادل 100 هزار قطعه مرغ تخم گذار در این استان خبر داده بود که امید می رود این خبر رنگ اجرایی شدن به خود بگیرد تا درصد عمده ای از نیاز لرستان در حوزه مرغ و تخم مرغ مرتفع شود.