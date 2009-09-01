300هزارنفر درتهران از طرح مسکن مهر انصراف دادند/انتقاد از آمار اشتباه

به گزارش خبرنگار مهر، جواد جهانگیرزاده که در مخالفت با وزیر پیشنهادی تعاون در جلسه علنی صبح امروز سه شنبه سخن می گفت، اظهار داشت: آنچه در سند چشم انداز توسعه و سیاست های ابلاغی اصل 44 از سوی رهبر معظم انقلاب آمده است سهم بخش تعاون را در پایان برنامه پنج ساله پنجم در اقتصاد کشور 25 درصد قرار داده است اما این سئوال مطرح است که ما در حال حاضر در چه وضعیتی قرار داریم؟ یعنی می توانیم تا پایان برنامه پنجم یک چهارم اقتصاد کشور را از طریق بخش تعاون تامین کرده و رشد دهیم؟

وی خطاب به وزیر پیشنهادی تعاون گفت: شما در مدتی که مسئولیت این وزارتخانه را در دولت نهم بر عهده داشتید چه کار ویژه ای انجام دادید؟ باید بتوانید از عملکرد خودتان دفاع کنید شما چه حمایت جدی از تعاونی ها انجام داده اید.

جهانگیرزاده با اشاره به اینکه ایجاد توانمندی برای اشتغال از طریق تعاونی ها و تلاش برای ایجاد عدالت اجتماعی به عنوان سرفصل های کاری وزارت تعاون مطرح شده است، افزود: کسی که 3 سال در وزارت تعاون کار کرده باید به نمایندگان آمار ارائه کند که چطور می خواهد به اهداف تعیین شده در سیاست های ابلاغی با وضعیت کنونی و قرار داشتن در برابر سیل عظیم درخواست ها برسد.

نماینده ارومیه تصریح کرد: برای افراد و تعاونی هایی که تنها وسایل کار می خواستند و تلاش زیادی هم در این زمینه انجام داده اند چه کار مفیدی انجام شده است جز اینکه آنها در حال ورشکستگی هستند. از سویی باید بخشی از اتحادیه های ما به سمت تشکیل کنفدراسیون تعاونی حرکت کنند اما ما تنها یک اتاق تعاون تشکیل داده ایم که این به معنای حاکم شدن دولت بر روند کار تعاونی هاست.

عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه باید بانک توسعه تعاون از طریق وزارت تعاون تشکیل می شد اظهار داشت: می گویند بانک توسعه تعاون تشکیل شده است اما این بانک از یک ماه پیش تشکیل شده و تنها تابلوهای آن عوض شده است. سئوال اساسی اینجاست چه مقدار به سرمایه بانک توسعه تعاون اضافه شده و چه کسی در راس آن نشسته است؟ آیا آن فرد تخصص لازم را دارد؟

جهانگیرزاده اضافه کرد: می گویند واگذاری فرصت های پیش روی تعاون و واگذاری سهام عدالت از طریق واگذاری سهام بخش های تولیدی جزء وظایف این وزارتخانه است اما باید اشاره کنم که تا کنون 40 هزار میلیارد تومان در این زمینه واگذاری صورت گرفته است که اکثر آن در دولت نهم انجام شده است اما برای این کار آمده اند حتی به کسانی که سهام عدالت داده اند به عنوان تعاونی نگریسته اند تا آمار تعاونی ها بالا برود آیا این کار درستی است؟

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه از وزیر پیشنهادی تعاون می خواهم راهکارهای ارتقاء و توسعه بخش تعاون را یک بار دیگر بخواند، گفت: 38 مورد برای ارتقاء و توسعه بخش تعاون ذکر گردیده و برای ارتقاء آن هم در کشور 21 مورد دیگر ذکر شده است آیا این دو با هم تفاوتی دارد. از طرفی وقتی 60 ایده آل در این بخش مطرح می کنیم حتما باید به ایده های قبلی رسیده باشیم. سئوال من اینجاست که چه ظرفیتی در وزارت تعاون وجود دارد که می خواهیم همه این موارد را تحقق بخشیم؟

وی با بیان اینکه چند کار ویژه در دولت نهم بر عهده وزارت تعاون قرار گرفته است، تصریح کرد: یکی از این کارها طرح مسکن مهر است. وزیر محترم پاسخ بدهند که چند درصد از افراد متقاضی شناسایی شده اند و موفق به عقد قرارداد گردیده اند؟ جز اینکه با انبوهی جمعیت مواجه شده اند. حتی آمار داده اند که در تهران 300هزار نفر از طرح مسکن مهر انصراف داده اند.

جهانگیر زاده افزود: برای تشکیل تعاونی های سهام عدالت قرار بوده در شهرهای بزرگ 200 متر و در شهرهای کوچک 150 متر به منظور احداث محلی برای اداره امور مربوط به سهام عدالت اختصاص یابد. وزیر پیشنهادی محترم که پیش از این در وزارت تعاون عده دار وزارت بودند پاسخ بدهند که در کدام استان این کار انجام شده است. اکثر تعاونی های سهام عدالت در یک اتاق آن هم در دست وزارت اقتصاد قرار دارد.

این نماینده مجلس تاکید کرد که ساماندهی بیکاران در سفرهای استانی بر عهده وزارت تعاون قرار گرفته است اما این وزارتخانه چه کاری در این باره انجام داده است جز اینکه با انبوهی از نامه های مردمی در وزارت تعاون درگیر است. البته قبول دارم که همه آنها را وزارت تعاون نمی تواند پاسخگو باشد. سئوال دیگر من از وزیر پیشنهادی این است که برای توانمند سازی اتاق های تعاون چه کرده اند؟

نماینده ارومیه در پایان خاطر نشان کرد: دیوان محاسبات چند پرونده از جمله در اختیار قرار دادن 70 میلیارد ریال از طریق بخش تعاون به صندوق تعاون را مطرح کرده است لطفا وزیر پیشنهادی محترم در این باره هم پاسخ بدهند.