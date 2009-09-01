به گزارش خبرنگار مهر، کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال پس از آنکه 16 مهرماه را به عنوان زمان آغاز مسابقات لیگ برتر امسال نهایی کرد از تیم‎های متقاضی حضور در این رقابت‎ها خواست حداکثر تا 11 شهریورماه وضعیت نهایی خود را برای شرکت در بازی‏ها مشخص کنند.

این تیم‎ها تنها امروز و فردا (سه شنبه و چهارشنبه) فرصت دارند تا برای شرکت در لیگ برتر 88 به طور رسمی اقدام و مراحل ثبت‎نام را پشت سر بگذارند. درغیر این صورت آنها از حضور در بازی‌های امسال منع می‌شوند چرا که فرصت تعیین شده فدراسیون تمدید نمی‎شود. حتی اگر تعداد تیم‎ها به حد نصاب لازم نرسد.

حسن نوربخش رئیس کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: با توجه به زمان آغاز مسابقات فرصت زیادی برای رسیدگی به امور مربوط به رقابت‎ها باقی نمانده که بخواهیم فرصت دوباره‎ای هم برای تیم‎ها درنظربگیریم. ضمن اینکه این زمان تعیین شده برای تیم‏هایی که به طور جدی خواستار شرکت در لیگ 88 بودند کافی بوده تا وضعیت خود را به ما اعلام کنند. پس لزومی به تمدید زمان وجود ندارد.

رئیس کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال که مسابقات سال گذشته را با شرکت 13 تیم برگزار کرد ادامه داد: طبق آئین نامه‌ای که سال پیش به تصویب رسید و بر اساس سقوط 3 تیم از لیگ گذشته و صعود 2 تیم از لیگ دسته اول، رقابت‎های امسال را با 12 تیم برگزار می‎کنیم. این تصمیم فدراسیون بسکتبال و کمیته مسابقات است که براساس آن پیش خواهیم رفت اما بدون از دست دادن زمان.

وی خاطرنشان کرد: اگر تا فردا و پایان زمان تعیین شده تعداد تیم‌هایی که وضعیت نهایی خود را به کمیته مسابقات اعلام نکرده‌اند به 12 تیم نرسید، رئیس فدراسیون بسکتبال طبق اختیاراتی که دارد برای معرفی تیم‌های جایگزین اقدام خواهد کرد.