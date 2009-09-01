به گزارش خبرنگار مهر، کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال پس از آنکه 16 مهرماه را به عنوان زمان آغاز مسابقات لیگ برتر امسال نهایی کرد از تیمهای متقاضی حضور در این رقابتها خواست حداکثر تا 11 شهریورماه وضعیت نهایی خود را برای شرکت در بازیها مشخص کنند.
این تیمها تنها امروز و فردا (سه شنبه و چهارشنبه) فرصت دارند تا برای شرکت در لیگ برتر 88 به طور رسمی اقدام و مراحل ثبتنام را پشت سر بگذارند. درغیر این صورت آنها از حضور در بازیهای امسال منع میشوند چرا که فرصت تعیین شده فدراسیون تمدید نمیشود. حتی اگر تعداد تیمها به حد نصاب لازم نرسد.
حسن نوربخش رئیس کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: با توجه به زمان آغاز مسابقات فرصت زیادی برای رسیدگی به امور مربوط به رقابتها باقی نمانده که بخواهیم فرصت دوبارهای هم برای تیمها درنظربگیریم. ضمن اینکه این زمان تعیین شده برای تیمهایی که به طور جدی خواستار شرکت در لیگ 88 بودند کافی بوده تا وضعیت خود را به ما اعلام کنند. پس لزومی به تمدید زمان وجود ندارد.
رئیس کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال که مسابقات سال گذشته را با شرکت 13 تیم برگزار کرد ادامه داد: طبق آئین نامهای که سال پیش به تصویب رسید و بر اساس سقوط 3 تیم از لیگ گذشته و صعود 2 تیم از لیگ دسته اول، رقابتهای امسال را با 12 تیم برگزار میکنیم. این تصمیم فدراسیون بسکتبال و کمیته مسابقات است که براساس آن پیش خواهیم رفت اما بدون از دست دادن زمان.
وی خاطرنشان کرد: اگر تا فردا و پایان زمان تعیین شده تعداد تیمهایی که وضعیت نهایی خود را به کمیته مسابقات اعلام نکردهاند به 12 تیم نرسید، رئیس فدراسیون بسکتبال طبق اختیاراتی که دارد برای معرفی تیمهای جایگزین اقدام خواهد کرد.
نوربخش با اشاره به افزایش 5 میلیون تومانی ورودیه تیمها نسبت به سال پیش تاکید کرد: همچنین تمام تیمها باید فیش واریز ورودیه 25 میلیون تومانی خود را همراه با مدارک بازیکنان و قرارداد با آنها تا پیش از آغاز مسابقات در اختیار فدراسیون بسکتبال قرار دهند. درغیر این صورت برای آنها کارت بازیها صادر نخواهد شد. بازیکنانی هم که کارت بازی نداشته باشند حق بازی کردن ندارند.
