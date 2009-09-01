خرید گندم در استان سمنان حدود چهار برابر افزایش یافت

عباس امیرفخریان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: از ابتدای فصل خرید تا کنون بیش از 93 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در این استان خریداری شده است .

وی افزود: از این مقدار قریب 49 هزار تن در شاهرود، 30 هزار تن در گرمسار، هشت هزار و 500 تن در سمنان و بقیه در دامغان خریداری شده است .

وی با بیان اینکه مراکز خرید گندم در این استان 13 مرکز است، گفت: از این تعداد پنج مرکز در شاهرود، چهار مرکز در گرمسار، سه مرکز در سمنان و یک مرکز در دامغان به امر خرید گندم اختصاص دارد .

مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی استان سمنان با اشاره به اینکه در استان سمنان بیش از 40 هزار هکتار از مزارع استان به کشت گندم اختصاص دارد، گفت: سال گذشته در استان سمنان 25 هزار تن گندم خریداری شد.