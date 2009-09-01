کاروانسرای میاندشت شاهرود بازپیرایی شد

علیرضا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود گفت: عملیات بازپیرایی کاروانسری میاندشت واقع در 50 کیلومتری شاهرود به اتمام رسید.
وی افزود: این عملیات شامل زه کشی و آجر فرش پیرامون آب انبارها و حیات کاروانسرا، اجرای سنگ فرش جلوی در ورودی کاروانسرای صفوی، آجر فرش و محوطه سازی جلوی کاروانسرای صفوی، اجرای اندود کاه گل دیوارهای باقیمانده قلعه قدیمی میاندشت بود.
به گفته وی، بازسازی قسمتی از بارو و قلعه میاندشت با خشت خام، احیای تاسیسات روشنایی الکتریکی و مکانیکی کاروانسرای صفوی و آشپزخانه جدیدالتاسیس کاروانسرا را از جمله عملیات بازپیرایی این کاروانسرا بود.
کریمی با بیان اینکه کاروانسرای میاندشت شاهرود مشتمل بر سه کاروانسرای متصل به یکدیگر است، تصریح کرد: حدود یک میلیارد ریال برای بازپیرایی این کاروانسرا هزینه شده است.
کاروانسرای میاندشت شاهرود مربوط به دوره قاجاریه و یک کاروانسرا متعلق به شاه عباس صفوی می باشد که عملیات تبدیل این کاروانسرا به مجتمع بزرگ اقامتی، توریستی و تاریخی از سال 73 با زیرمجموعه قرار گرفتن این کاروانسراها در طرح پردیسان آغاز شده است.
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