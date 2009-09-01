21 تعاونی در استان سمنان افتتاح می شود

رضا علی جوادزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: از این تعداد تعاونی ها، شش تعاونی در شهرستان سمنان، هفت تعاونی در هر شهرستان شاهرود و دامغان و یک تعاونی در شهرستان گرمسار تا پایان هفته تعاون به بهره ‌برداری می رسد.

وی با اشاره به اینکه کل هزینه این طرحها 93 میلیارد ریال است، گفت: 37 میلیارد ریال آن تسهیلات و بقیه آورده متقاضی است.

جوادزاده با بیان اینکه 14 تعاونی در استان سمنان به عنوان تعاونی‌های نمونه انتخاب شدند، گفت: شرکت تعاونی متالوژی خلاق‌ صنعت از شهرستان سمنان به عنوان تعاونی برتر در کشور انتخاب شده است.

مدیرکل تعاون استان سمنان عنوان کرد: این تعاونی‌ها در شهرستان سمنان 265 نفر، در شهرستان گرمسار 25 نفر، در شهرستان شاهرود 70 نفر و در شهرستان دامغان 140 نفر و در مجموع 500 نفر در استان سمنان اشتغالزایی داشته است.

وی یادآور شد: در استان دو هزار و 238 تعاونی با بیش از 128 هزار عضو وجود دارد که بخش تعاون بیش از 32 هزار و 900 نفر اشتغال در این استان ایجاد کرده است.