محمدعلی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 45 شهر مازندران با 650 هزار آحاد مشترک و دو میلیون و 60 هزار تحت پوشش شرکت آبفای استان قراردارند.

وی اظهار داشت: آب آشامیدنی استان از 230 حلقه چاه ، 29 دهنه چشمه با 490 هزار متر مکعب مخزن تامین می شود.

وی خاطرنشان کرد: آب یکی از حیاتی ترین نیازهای موجودات زنده است که بدلیل نقش حساس آن درادامه حیات بشر در قرآن کریم بارها براهمیت آن اشاره شده و در روایات و احادیث نبی اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) بر مصرف بهینه و جلوگیری از اسراف آن نیز تاکید شده است.

به گفته سلیمی، روند موجود سرانه آبی در کشور و استان نگران کننده بوده و سرانه آب در کشور و استان روبه کاهش است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران بیان داشت: سرانه مصرف آب برای هر نفر در ایران در سال 1344حدود، 6400 متر مکعب بوده که این رقم در سال 69 به 2025 متر مکعب رسیده و پیش بینی می شود با ادامه وضعیت مصرف کنونی آمار سرانه مصرف در سال 1404 به کمتر از 1000 متر مکعب تقلیل یابد.

وی یادآورشد: سرانه سالانه مصرف هر ایرانی در سال 1404 تقریباً 820 متر مکعب در سال خواهد بود.

سلیمی با نامساعد خواندن نحوه استفاده از آب شرب در مصارف کشاورزی و صنعتی، اصلاح الگوی مصرف آب را یکی از حیاتی ترین نیازهای کشور توصیف کرد.