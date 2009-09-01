کاهش چهار درصدی آمار تلفات جاده ای در کردستان طی سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، رمضان نادری صبح سه شنبه در مراسم افتتاح ساختمان جدید پلیس راه سنندج - همدان، اظهار داشت: میزان تلفات ناشی از تصادفات رانندگی در استان کردستان در پنج ماهه اول سال جاری چهار درصد کاهش داشته است.

وی خاطرنشان کرد: در پنج ماهه اول سال گذشته تعداد 215 نفر بر اثر تصادفات رانندگی در جاده های برون شهری و درون شهری در استان کردستان جان خود را از دست داده اند که این آمار در پنج ماهه سال 88 به 206 نفر کاهش پیدا کرده است.

رئیس پلیس راه استان کردستان بیان داشت: حذف نقاط حادثه خیز در کنار افزایش برنامه های نظارتی و کنترلی در جاده های استان کردستان از جمله مهمترین عوامل کاهش تصادفات رانندگی در استان به شمار می رود.

نادری یادآور شد: کاهش چهار درصدی آمار تصادفات رانندگی در استان کردستان به هیچ وجه راضی کننده نیست و تلاش ما این است این آمار تا پایان سال باز هم کاهش بیشتری داشته باشد.

وی عنوان کرد: در حالی در پنج ماهه اول سال جاری آمار تلفات جاده ای در استان کاهش داشته که در مقابل بر حجم ورود مسافر و وسائل نقلیه افزوده شده و در بعضی از مسیرها در استان میزان ورود خودرو به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است.

رئیس پلیس راه استان کردستان افزود: در حال حاضر و با توجه به افزایش امکانات و توسعه پاسگاه ها، تمامی جاده های اصلی و فرعی در استان تحت پوشش نیروهای پلیس قرار دارند.

در ادامه این مراسم که با حضور فرمانده انتظامی استان کردستان، معاون عمرانی استاندار و جمعی از مسئولان ادارات و سازمان های دولتی استان برگزار شد، ساختمان جدید پلیس راه همدان - سنندج به بهره برداری رسید.

به گفته مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان کردستان این ساختمان در زمینی به مساحت سه هزار و 200 متر مربع و با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد ریال احداث شده است.

فیض الله جوادیان یادآور شد: ساختمان قبلی پلیس راه همدان - سنندج در حریم جاده قرار داشت و خود یک گره ترافیکی را در این مسیر ایجاد کرده بود که با بهره برداری از ساختمان جدید که به سیستم کنترل هوشمند مجهز است مشکلات قبلی از بین رفته اند.