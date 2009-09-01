800 اتوبوس گازسوز پایتخت فرصت سوخت گیری ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید جعفر تشکری هاشمی با اعلام این مطلب گفت: به دلیل مشکلات جایگاههای سوخت به موازات اتوبوسهای فاقد کارآیی، راننده های این اتوبوسها نیز بیکار می مانند این در حالی است که شهروندان در سطح شهر با مشکل کمبود اتوبوس روبرو هستند.

معاون شهردار تهران افزود: سیستم سوخت CNG برای ناوگان حمل و نقل عمومی چندان قابل اعتماد نیست و تجربه CNG در بخش حمل و نقل اتوبوسی باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

وی سهم آلایندگی ناوگان اتوبوسرانی در کل شهر تهران را حدود 8/1 درصد اعلام کرد و یادآور شد: این در حالی است که گازوییل بی کیفیتی که در کشورمان توزیع می شود در هر لیتر 7000 PPm گوگرد دارد و در این بین گوگرد گازوییل تحویلی به اتوبوسهای شرکت واحد تهران کمتر است و به 500 PPm می رسد.

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه میانگین گوگرد گازوییل در جهان به طور متوسط 50 PPm و در برخی کشورهای اروپا تنها 15 PPm است، اظهار کرد: به این ترتیب میانگین گوگرد موجود در گازوییل مصرفی کشورمان 140 برابر دنیاست که در این میان این میانگین برای اتوبوسهای تهران به 10 برابر می رسد.

تشکری هاشمی با بیان اینکه با توجه به سهم پایین اتوبوسهای دیزلی در آلودگی هوای تهران ضرورت چندانی برای توسعه سیستم گازسوز برای اتوبوسرانی وجود ندارد، تصریح کرد: ظاهراً مسئولان مربوطه هم به این نتیجه رسیده اند و به سایر شهرها اتوبوس گازسوز کمتر داده می شود.

وی با تاکید بر اینکه کیفیت اتوبوسهای تولید داخل انگیزه لازم را در شهروندان برای انجام سفرهای شهری و جایگزینی با خودروی شخصی ایجاد نمی کنند و اصولاً کسی اتوبوس شلوغ گرم را با خودروی شخصی خنک خود عوض نمی کند، اضافه کرد: امیدواریم تولیدکنندگان داخلی به کیفیت و نیاز مشتری توجه بیشتری داشته باشند و اتوبوسهایی مشابه آنچه شهرداری تهران وارد کرده را تولید کنند.

این مقام مسئول به برگزاری جلسات مشترک با وزارت کشور اشاره کرد و با ارزیابی مثبت از روند و نتایج این جلسات، نسبت به توافقات انجام شده در حل مسائل و مشکلات اتوبوسهای گازسوز ابراز امیدواری کرد.