رجبعلی فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: هم چنین تعداد 16 مورد پخش سیلاب، بیش از 80 مورد سرریز، حدود 20 هزار متر مکعب سنگ و سیمان، بیش از 40 هزار متر مکعب ریپ راپ و خشکه چین، احداث بند گابیونی حدود 10 هزار متر مکعب، 400 هکتار بانکت بندی و 500 هکتار نهالکاری انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه بیش از 413 هزار هکتار سطح شهرستان زرندیه است اضافه کرد: هدف از اجرای عملیات آبخیزداری در دو حوزه آبریز شهرستان زرندیه جلوگیری از فرسایش خاک، کنترل سیلاب و مهار هرز آبها، تغذیه سفره های زیرزمینی، چاهها، قناتها و چشمه سارها، افزایش تولید علوفه دامی و ایجاد اشتغال و افزایش در آمد آبخیز است.

وی با بیان اینکه با اجرای عملیات آبخیزداری در شهرستان خسارات وارد به بخش کشاورزی، راهها و ابنیه ها به حداقل رسیده است خاطر نشان کرد: قبل از اجرای این فعالیتها در اثر سیلاب علاوه بر فرسایش خاک و هدر رفتن آب به بخش های مختلف خسارت وارد می شد.

فتاحی با اشاره به فعالیتهای آبخیزداری شهرستان زرندیه گفت: در سال جاری تراس بندی 25 هکتار، احداث دو بند خاکی با حجم عملیاتی خاکبرداری حدود 40 هزار متر مکعب، احداث شش مورد سرریز سنگ و ملاتی به حجم 800 متر مکعب و اجرای ریپ راپ حدود 1000 متر مکعب، بانکت بندی 27 کیلومتر در سطح 30 هکتار و عملیات سنگ و سیمان بیش از 550 متر مکعب با اعتبار در حدود یک میلیارد و 550 میلیون ریال در دست اجرا می باشند.

