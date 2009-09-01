بهره برداری از 18 خانه سلامت و اسباب بازی در شمال شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره سلامت منطقه چهار با اعلام این خبر گفت: در راستای دسترسی سریع و آسان شهروندان منطقه به امکانات و برنامه های فرهنگی، تفریحی، آموزشی و بهداشتی، احداث و راه اندازی خانه های سلامت در محلات 20 گانه منطقه در دستور کار قرار گرفت.

دکتر صابونچی عمده فعالیتهای این مراکز فرهنگی و خدماتی را پیشگیری اولیه و درمان بیماران دانست و گفت: در خانه های سلامت و اسباب بازی تلاش شده است تا ضمن ارائه مشاوره های پزشکی و خدمات بهداشت روانی به صورت رایگان، توانمند سازی شهروندان در جهت سالم سازی فضای خانواده ها نیز برای گروه های مختلف سنی در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: سال گذشته بیش از دو میلیون نفر ساعت برنامه آموزشی سلامت برای شهروندان اجرا شده است که با توجه به جمعیت یک میلیون نفری منطقه حدودا دو ساعت سرانه آموزشی برای هر نفر ارائه شده است که با اجرای این برنامه ها توانستیم یک ششم برنامه های شهرداری تهران را در این منطقه اجرا کنیم.

رئیس اداره سلامت منطقه چهار گفت: در نظر داریم تا پایان سال جاری به ازای هر محله یک خانه سلامت و اسباب بازی را به بهره برداری برسانیم.

صابونچی خاطرنشان کرد: هم اکنون 15 خانه سلامت و اسباب بازی در منطقه چهار مشغول به کار هستند که تا پایان ماه مبارک رمضان این رقم به 18 خواهد رسید و پیش بینی می شود تا پایان سال تمامی 20 محله منطقه به خانه های سلامت و اسباب بازی مجهز شوند.