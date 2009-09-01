تاکید گیتس بر لزوم توسعه ارتش افغانستان

به گزارش خبرگزای مهربه نقل از بلومبرگ، "رابرت گیتس" که در تائید سخنان ژنرال "استنلی مک کریستال" فرمانده نظامیان آمریکایی در افغانستان سخن می گفت در ادامه با توصیف اوضاع افغانستان به یک عکس میکس شده بر افزایش شمار نظامیان افغانی تا 230 هزا نفر تاکید کرد.

وزیر دفاع آمریکا در ادامه گفت : از ژنرال مک کریستال خواسته ام تا این مسئله را بررسی کند که آیا مردم افغانستان افزایش شمار نظامیان ما در کشور خود را به عنوان اشغال تلقی می کنند و یا اینکه ما را همکار خود می دانند.

به گفته گیتس، یکی از مهمترین نکاتی که در افغانستان باید روشن شود این است که آیا هنوز مردم افغانستان به نظامیان خارجی اطمینان دارند یا خیر؟

بر اساس این گزارش، ژنرال مک کریستال گفته بود : واشنگتن و همپیمانان این کشور نیازمند یک استراتژی جدید برای شکست طالبان هستند.

ژنرال "استنلی مک کریستال" روز دوشنبه موقعیت افغانستان را بغرنج توصیف کرد.

وی در ادامه افزود: موقعیت بغرنج جنگ افغانستان دلیل بر عدم پیروزی در این جنگ نیست و می توانیم به پیروزی دست یابیم.

فرمانده نظامیان آمریکایی در افغانستان خواستار افزایش شمار نیروهای امنیتی و ارتش افغانستان شده است.