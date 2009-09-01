حضور مجسمه ساز مازندرانی در بینال ونیز

معاون هنری اداره کل ارشاد مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آذین ساداتی هنرمند مجسمه ساز مازندران در شانزدهمین دوره جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان جهان که در گرگان برگزار شد، خوش درخشید.

قدرت الله یوسفی افزود: وی با حمایت و معرفی مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد به ونیز خواهد رفت و معرفی مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ونیز خواهد رفت تا به همراه اساتید و پیشکسوتان مجسمه ساز این رویداد مهم بین المللی را تجربه کند.

وی اظهار داشت: ونیز با سابقه طولانی خود در امر هنرهای تجسمی به ویژه مجسمه سازی و برگزاری بزرگترین و مهمترین بینال (دو سالانه) دنیا، محل مناسبی برای کشف، آشنایی و یادگیری است.

یوسفی به حضور هنرمندان کشورهای مختلف جهان در این رویداد اشاره کرد و گفت: امید است در سالهای آتی هنرمندان کشورمان بتوانند حضوری پر رنگ تر در این دو سالانه داشته باشند.

وی افزود: در سال های گذشته کمتر شاهد حمایت هنرمندان ایرانی جهت حضور در این رویداد مهم در عرصه هنرهای تجسمی بودیم .

یوسفی از مسئولان اداره کل تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به جهت فراهم کردن حضور هنرمندان جوان شهرستانی در رویدادهای جهانی قدردانی کرد و افزود: این حمایتها موجب اشاعه فرهنگ و هنر ایرانی و شکوفایی خلاقیت هنرمندان خواهد شد.