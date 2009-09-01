عباسی به کالبد بی جان تعاونی ها و اتحادیه ها روح تازه دمید

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی نماینده مردم رودسر و املش و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه مجلس، درپی دفاع نمایندگان آستارا و لنگرود دیگر نمایندگان گیلانی از محمد عباسی گزینه پیشنهادی وزارت تعاون ، اظهار داشت: نگاه علمی و ژرف اندیشانه به مباحث تعاون در موضوع مدیریت از سوی گزینه پیشنهادی برای این وزارتخانه محسوس بوده است.

وی افزود: کسانی که از گزینه پیشنهادی وزارت تعاون انتقاد می کنند کجا بودند زمانی که تعاونی ها و اتحادیه های تعاونی کالبد بی جانی داشتند و بانک ها نیز به دادشان نمی رسیدند اما وزارت تعاون از طریق بانک توسعه تعاون به کالبد بی جان آنها روح تازه ای دمید.

عباسی با اشاره به سوابق مدیریتی گزینه پیشنهادی وزارت تعاون در این وزارتخانه تصریح کرد: با توجه به اینکه تعاون در کشور ما نوپا است آسیب ها و تهدیدات بسیاری پیش روی آن قرار دارد اما برای رسیدن به سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد علیرغم اینگونه مشکلات توفیقاتی داشته است.

نماینده رودسر با تاکید بر اینکه تمام تعاونی ها و ظرفیت آنها باید برای رقابت با بخش خصوصی ارتقاء یابد، تاکید کرد که در این زمینه توجه به فارغ التحصیلان دانشگاهی، علمی کردن بخش تعاون و تعامل با نمایندگان مجلس ضروری است.

این نماینده مجلس در پایان خاطر نشان کرد: تشکیل بانک توسعه تعاون برای حمایت از تعاون در مناطق محروم و به خصوص بخش اشتغال نیز اقدام مهم دیگری بوده که باید از آن حمایت کرد.