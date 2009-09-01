خراسان جنوبی میزبان همایش ملی نماز در آیینه فرهنگ و هنر شد

حسین افضلیان در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند گفت: با توجه به تاثیر نماز و فرهنگ بر یکدیگر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قصد دارد برای نخستین ‌بار در کشور همایش علمی ـ پژوهشی نماز در آیینه فرهنگ و هنر را برگزار کند.

وی اذان، زیبایی ها و معانی، تجلی نماز در شعر و ادبیات فارسی، خط و رنگ در معماری مساجد، جایگاه نماز در فرهنگ عمومی، جلوه های نماز در هنر خوشنویسی، فرهنگ نماز در رسانه های گروهی، نقش نماز در نمای عمومی شهر، جلوه های نماز در فضاسازی خانه های ایرانی، جلوه های زیبایی شناختی نماز در قرآن و احادیث، نقش نماز در شکوفایی هنرهای تجسمی و معماری، آسیب شناسی هنر دینی در مساجد و اماکن مذهبی، عناصر هنری و ارزشهای معنوی در معماری مساجد، آسیب شناسی فرهنگ نماز از منظر معماری و شهرسازی جدید و بررسی وجوه کارآمدی هنر هفتم در ترویج فرهنگ نماز در جامعه را از جمله اهداف این همایش برشمرد.

افضلیان با بیان اینکه تاکنون 84 اثر از 81 شرکت‌کننده از سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده که در نوع خود بی‌سابقه است، اظهار داشت: علاقمندان شرکت در این همایش نیز می ‌توانند آثار خود را تا 25 شهریور ماه جاری به دفتر دبیرخانه ارسال کنند.

وی در ادامه برگزاری جلسات برنامه ریزی، انتخاب اعضای هیئت علمی، ارسال فراخوان و پوستر به دانشگاه ها، حوزه های علمیه، حوزه های پژوهشی و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر کشور و ... را از جمله برنامه های صورت گرفته جهت میزبانی این همایش عنوان کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در پایان زمان برگزاری همایش علمی پژوهشی نماز در آینه فرهنگ و هنر را 19 مهر ماه جاری اعلام کرد.