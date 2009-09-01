ژنرال جونز اوباما را در مبارزه با تروریسم موفق تر از بوش دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ژنرال "جیمز جونز" در مصاحبه با شبکه خبری ABC گفت : اوباما به دلیل آنکه رویکرد کاملا متفاوتی را در سیاست خارجی خود دارد در مبارزه با تروریسم موفق تر عمل کرده است.

مشاور امنیت ملی آمریکا در ادامه افزود : تلاش اوباما برای نزدیک شدن به رهبران جهان و رابطه با موسسه های قانونی موجب شده تا آمریکا توفیق بیشتری در بازداشت و یا کشتن تروریست ها داشته باشد.

جونز در این مصاحبه گفت : ما نیروهای اطلاعاتی بهتری داریم. ما می دانیم که تروریست ها در چه مکانی تحرک می کنند. به دلیل مذاکره با دیگران و نحوه آن، مسیر مبارزه با تروریسم مسیری مثبت است.

مشاور امنیت ملی آمریکا این سخنان را در واکنش به انتقادات "دیک چنی" معاون رئیس جمهور سابق آمریکا از اقدامات اوباما در بررسی و تحقیق درباره شکنجه زندانیان در دوران بوش، ایراد کرد.

"دیک چنی" تصریح کرده بود که شیوه های شکنجه مظنونین برای اعتراف گرفتن از متهمان جواب می دهد و به این طریق بسیاری از آنها اتهامات خود را پذیرفته اند.

وی ضمن انتقاد از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به دلیل تحقیق درباره شیوه های شکنجه مظنونین در زندانهای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) آن را موجب ضربه خوردن به قدرت این کشور دانست.

دیک چنی افزود: تلاش فعلی واشنگتن در تلاش برای نشان دادن ضعف دولت پیشین این کشور است.