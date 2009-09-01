کاهش تاثیر بحران اقتصادی بر واحدهای تولیدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن، افشین روغنی افزود: در سال گذشته به دلیل تاثیرات ناشی از بحران اقتصاد جهانی، شرایط از حالت عادی خارج و این بحران بر وضعیت تولید در غالب کشورهای جهان تاثیر گذاشت اما در ایران این تاثیر با تدبیر و برنامه ریزی مناسب تا حد زیادی کنترل شد.

وی به تصمیم هیئت وزیران مبنی بر ایجاد کارگروه حمایت از تولید برای مقابله با اثرات این بحران اشاره کرد و افزود: با ایجاد این کارگروه شرایطی بوجود آمده است که وضع تولید کشور به صورت دائم کنترل می شود و در صورت لزوم تصمیمات لازم بدون تشریفات زمان بر، اتخاذ می شود.

معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنایع و معادن افزود: از مهمترین اقدامات مهم دولت در زمینه حمایت از تولید داخلی ترزیق چند خط اعتباری به منظور کاهش مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی بود.

وی تصریح کرد: با تخصیص منابعی از محل اعتبارات صندوق ذخیره ارزی و استمهال بدهی صدها واحد تولیدی، وزارت صنایع و معادن توانست تعداد واحدهای بحران زده را کاهش دهد.

معاون وزیر صنایع و معادن گفت: از عوامل مهم دیگری که در طول سالهای گذشته منجر به بحران برای واحدهای تولیدی می شد، نبود مواد اولیه بود که وزارت صنایع و معادن با کسب مجوز از هیات وزیران نسیبت به تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی بخصوص در حوزه صنایع معدنی، پتروشیمی و نفت به صورت اعتباری اقدام کرد.

به گفته وی، این اقدام مهم باعث شد تا واحدهای تولیدی از سه تا 6 ماه مواد اولیه مورد نیاز خود را از مکانهای مطمئن به صورت خرید اعتباری تامین کنند.

روغنی در پایان گفت: در این مدت وزارت صنایع و معادن با اجرای طرح آمایش صنعت و معدن در سراسر کشور توانست بخشی از اعتبارات اختصاص یافته برای اجرای این طرح را به واحدهای نیمه تمام اختصاص دهد. این اقدام علاوه بر جلوگیری از هدر رفتن سرمایه گذاری های به عمل آمده در سالهای گذشته، باعث حمایت از کارآفرینان و صنعتگران داخلی نیز گردید.

